정해권 인천시의장, 행정체제 개편 부합 선거구 획정 등 촉구
정해권(국민의힘·연수구1) 인천시의회 의장이 오는 7월 1일 행정체제 개편에 부합하는 의원 정수 확대 및 합리적인 도서지역 선거구 획정을 촉구하고 나섰다.
정 의장은 12일 시의회 본회의장에서 제306회 임시회 제5차 본회의를 마친 뒤 ‘인천시의회 의원정수 확대 및 합리적인 도서지역 선거구 획정 촉구’를 위한 결의대회를 개최했다.
이날 결의대회는 지난 3일 정 의장이 대표 발의한 결의안의 취지를 인천시민과 중앙정부, 국회에 널리 알리고 실질적인 제도 개선을 촉구하기 위해 마련됐다.
정 의장을 비롯한 시의원들은 결의대회에서 인천의 인구 규모와 도서지역 특수성을 반영한 의원 정수 조정 및 선거구 획정 필요성에 한목소리를 냈다. 또 인구 305만 인천의 위상에 걸맞는 의원 정수 확대와 도서지역 주민의 정치적 대표성 강화를 강력히 요청했다.
결의문 낭독은 정 의장과 유경희 문화복지위원장이 맡아 진행했다. 정 의장과 유 위원장은 “의원 1인당 대표하는 주민 수가 과도하게 많은 현 구조에서 인천 시민 주권자 한 표의 가치가 심각하게 왜곡되고 있다”며 “도서지역의 생활·교통 여건 등을 감안한 합리적인 선거구 획정 또한 반드시 필요하다”고 결의문의 취지를 설명했다.
결의문에는 인천 인구 규모 및 증가 추세, 행정체제 개편을 반영한 의원 정수의 형평성 있는 조정 요구, 도서지역의 지리·행정적 특수성을 고려한 선거구 획정 촉구, 국회와 정부가 주민의 투표 가치와 지방자치의 실질화를 위해 신속하고 책임 있는 입법·제도 개선에 나설 것을 요구하는 내용 등이 담겼다.
정 의장은 “305만 인천시민이 차별없는 권리를 누릴 수 있도록 국회와 정부의 결단이 필요하다”며 “인천시의회는 시민의 대표기관으로서 인천 시민의 위상 강화와 권익보호를 위해 끝까지 역할을 다하겠다”고 다짐했다.
