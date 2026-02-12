경남도, 2026년 밀라노 국제관광박람회에서 ‘경남 매력’ 선보여
경남도가 전 세계 관광 산업 각축장인 이탈리아 밀라노에서 경남 관광의 매력을 선보였다.
도는 지난 10~12일까지 사흘간 밀라노 피에라(FIERA) 전시장에서 열린 ‘2026 밀라노 국제관광박람회(BIT)’에 참가해 경남 대표 관광지와 문화 콘텐츠를 알렸다고 12일 밝혔다.
올해 박람회는 ‘2026 밀라노-코르티나 동계올림픽’ 기간에 열려 60여개 나라에서 1100개 이상의 전시가 몰렸고 5만명 이상의 관람객이 방문했다.
경남도 파리사무소는 한국관광공사 공모 사업 선정에 따라 한국관 내에 경남 홍보관을 설치, 세계 관광업계 관계자와 유럽 현지 MZ세대를 집중 공략했다. 특히 올림픽 코리아하우스에서 진행된 이탈리아 관광업계 초청 체험 이벤트에 참가해 다국적 방문객에게 경남의 매력을 전파했다.
도는 유럽인들의 여행 선호도를 반영한 한류 콘텐츠, K-미식, 야간투어 등 맞춤형 5대 테마를 소개하고, ‘경남’ 한글 쓰기 체험 등 참여형 프로그램을 운영했다. 서울과 부산 중심의 기존 한국 관광 동선을 경남까지 확장할 수 있도록 교통 및 편의시설에 대한 맞춤형 상담도 진행했다.
경남도 파리사무소는 이번 박람회를 통해 유럽 관광 네트워크를 단단하게 하고, 실질적인 인바운드 관광객 유치로 이어질 수 있도록 후속 마케팅을 추진할 계획이다.
이채인 파리사무소장은 “동계올림픽이라는 세계적 축제 시기에 경남의 관광 자원을 효과적으로 소개할 수 있었다”며 “앞으로도 유럽 주요 도시에서 열리는 국제 행사를 적극 활용해 경남의 매력을 알릴 계획”이라고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
