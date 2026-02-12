김영록 지사 “400만 특별시로 경제 대전환…Y4-노믹스 추진”

김 지사, 전남‧광주 3+1축 산업 대부흥 비전 발표



행정통합의 핵심은 경제, 80만 인구 유입·450조 투자유치 목표



4대 권역에 40개 앵커기업 유치…4000만 평 산업부지 조성

김영록 전라남도지사가 12일 도청 브리핑룸에서 400만 전남광주통합특별시 실현을 위한 전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전을 발표하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 12일 ‘400만 전남광주통합특별시를 위한 Y4-노믹스 선언’과 함께 ‘전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전’을 공식 발표했다.



김 지사는 “지금 우리는 단순한 행정통합이 아니라 대한민국 미래 산업지도를 다시 그리는 역사적 전환점 앞에 서 있다”며 “이번 행정통합의 핵심은 바로 ‘경제’”라고 밝혔다.



이어 “산업을 일으켜 기업이 투자하고, 일자리가 늘어나고, 청년이 돌아오고, 인구가 증가하는 ‘400만 통합특별시’ 시대를 새로운 ‘Y4-노믹스’ 비전으로 열어가겠다”고 강조했다.



김 지사는 Y4-노믹스가 수도권 일극 체제를 넘어 전남‧광주가 4개의 권역으로 이루어진 새로운 수직 성장축(Y-Core)이 되겠다는 국가 경제 전략임을 밝히며, 그 중심에는 청년(Young Generation)이 있다고 설명했다.



전남·광주를 청년이 돌아와 성공 스토리를 써 내려갈 수 있는 대한민국 성장의 새로운 좌표로 만들겠다는 의지를 드러냈다. 이를 위해 전남도는 80만 인구 유입과 450조 투자유치를 목표로 도지사가 단장이 되어 ‘400만 특별시 기업유치 특별 전담반’을 즉시 가동하고 핵심기업 유치에 힘을 쏟겠다고 밝혔다.



전남광주통합특별시는 기존 광주권·서부권·동부권 3축 권역에 남부권을 추가해 ‘3+1축’ 4대 권역으로 재편된다. 총 4000만평 규모의 특화산업 단지와 첨단산업 신도시를 조성해 400만 특별시를 완성하겠다는 구상이다.



광주권에는 산업용지 500만평과 배후도시 500만평 등 총 1000만 평 부지에 AI·반도체·미래모빌리티·바이오 중심의 글로벌 메가클러스터가 들어선다.



김 지사는 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터와 AX 실증밸리, AI 모빌리티 신도시를 조성해 AI 기술을 산업과 도시 환경에서 직접 검증하고 사업화할 수 있는 기반을 완성하겠다고 밝혔다.



또한 광주 민간·군공항 이전 부지에는 판교테크노밸리를 능가하는 첨단 신도시와 반도체 클러스터 헤드인 ‘첨단 융복합산업 콤플렉스’가 조성된다.



광주·장성 첨단산단에는 첨단 패키징 클러스터를 조성해 설계부터 후공정까지 아우르는 반도체 공급망을 완성할 계획이다. 220만평 규모 미래차 산업벨트 구축, LG이노텍 등 연관 기업 투자유치, 광주 첨단의료기기 집적단지와 메디컬 클러스터를 기반으로 한 바이오헬스 산업 육성 등도 추진된다.



서부권에는 산업용지 400만평과 배후도시 700만평 등 총 1100만 평 부지에 에너지·해양엔지니어링·첨단 반도체 중심의 동북아 에너지·해양 허브가 구축된다.



해상풍력과 태양광을 기반으로 RE100 산업기지, LS그룹의 전국 최초 해상풍력 설치항만, 앵커기업과 기자재 클러스터, 해상풍력 전주기 공급망이 조성된다.



솔라시도에는 국가AI컴퓨팅센터와 글로벌 AI데이터센터, 오픈 AI, 구글, 아마존 등 세계적 빅테크 기업 유치, 고부가 반도체 팹과 화합물반도체 생태계 구축이 추진된다. 무안국제공항은 반도체 항공물류의 관문으로 육성되고 글로벌 항공특화 MRO 산업이 키워진다.



동부권에는 산업용지 500만평과 배후도시 500만평 등 총 1000만평 부지에 이차전지·반도체·로봇·우주항공 중심의 스마트 혁신제조 수도가 조성된다.



피지컬 AI와 로봇생산 공장 유치, 미래첨단산업 복합 콤플렉스 확대, 이차전지와 반도체 핵심거점 육성, 로봇용 반도체 팹 유치, 이차전지 핵심원료 산업 육성, 첨단 소재·부품 공급망과 스마트 제조의 전진기지 조성 등이 포함된다.



석유화학은 고부가 산업으로, 철강은 수소환원제철로 전환해 저탄소 고부가가치 산업 구조로 탈바꿈한다. GS그룹과 함께 LNG 터미널, 수소배관망, 수소항만터미널 등을 갖춘 수소산업 융복합 플랫폼을 구축해 전주기 수소산업 생태계를 완성한다.



고흥에 제2우주센터 유치, 우주발사체 사이언스 콤플렉스, 방산혁신 클러스터, 국방위성 전용 발사장, 드론전투훈련센터 연계 등도 추진된다.



남부권에는 산업용지 300만평과 배후도시 500만평 등 총 800만평 부지에 K-푸드·그린바이오 핵심 거점이 구축된다. 농수산–가공–유통이 유기적으로 연결되는 산업벨트와 글로벌 수출 허브 조성, 대규모 태양광 등 재생에너지를 기반으로 한 RE100 식품산업 모델 구축, 친환경·저탄소 식품 생산체계 확립, 국내 100대 식품기업 앵커기업 유치, 천연물 전주기 표준화 허브 구축, 그린바이오 산업 전략 육성 등이 추진된다.



김 지사는 “Y4-노믹스 ‘400만 전남광주통합특별시 3+1축 산업 대부흥 비전’은 우리가 만들어갈 전남·광주의 확정된 미래 청사진”이라며 “오는 7월 출범하는 전남광주통합특별시가 국가균형발전과 지방 주도 성장의 역사적인 성공을 이끄는 대한민국 대표모델이 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김영록 전남도지사는 12일 ‘400만 전남광주통합특별시를 위한 Y4-노믹스 선언’과 함께 ‘전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전’을 공식 발표했다.김 지사는 “지금 우리는 단순한 행정통합이 아니라 대한민국 미래 산업지도를 다시 그리는 역사적 전환점 앞에 서 있다”며 “이번 행정통합의 핵심은 바로 ‘경제’”라고 밝혔다.이어 “산업을 일으켜 기업이 투자하고, 일자리가 늘어나고, 청년이 돌아오고, 인구가 증가하는 ‘400만 통합특별시’ 시대를 새로운 ‘Y4-노믹스’ 비전으로 열어가겠다”고 강조했다.김 지사는 Y4-노믹스가 수도권 일극 체제를 넘어 전남‧광주가 4개의 권역으로 이루어진 새로운 수직 성장축(Y-Core)이 되겠다는 국가 경제 전략임을 밝히며, 그 중심에는 청년(Young Generation)이 있다고 설명했다.전남·광주를 청년이 돌아와 성공 스토리를 써 내려갈 수 있는 대한민국 성장의 새로운 좌표로 만들겠다는 의지를 드러냈다. 이를 위해 전남도는 80만 인구 유입과 450조 투자유치를 목표로 도지사가 단장이 되어 ‘400만 특별시 기업유치 특별 전담반’을 즉시 가동하고 핵심기업 유치에 힘을 쏟겠다고 밝혔다.전남광주통합특별시는 기존 광주권·서부권·동부권 3축 권역에 남부권을 추가해 ‘3+1축’ 4대 권역으로 재편된다. 총 4000만평 규모의 특화산업 단지와 첨단산업 신도시를 조성해 400만 특별시를 완성하겠다는 구상이다.광주권에는 산업용지 500만평과 배후도시 500만평 등 총 1000만 평 부지에 AI·반도체·미래모빌리티·바이오 중심의 글로벌 메가클러스터가 들어선다.김 지사는 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터와 AX 실증밸리, AI 모빌리티 신도시를 조성해 AI 기술을 산업과 도시 환경에서 직접 검증하고 사업화할 수 있는 기반을 완성하겠다고 밝혔다.또한 광주 민간·군공항 이전 부지에는 판교테크노밸리를 능가하는 첨단 신도시와 반도체 클러스터 헤드인 ‘첨단 융복합산업 콤플렉스’가 조성된다.광주·장성 첨단산단에는 첨단 패키징 클러스터를 조성해 설계부터 후공정까지 아우르는 반도체 공급망을 완성할 계획이다. 220만평 규모 미래차 산업벨트 구축, LG이노텍 등 연관 기업 투자유치, 광주 첨단의료기기 집적단지와 메디컬 클러스터를 기반으로 한 바이오헬스 산업 육성 등도 추진된다.서부권에는 산업용지 400만평과 배후도시 700만평 등 총 1100만 평 부지에 에너지·해양엔지니어링·첨단 반도체 중심의 동북아 에너지·해양 허브가 구축된다.해상풍력과 태양광을 기반으로 RE100 산업기지, LS그룹의 전국 최초 해상풍력 설치항만, 앵커기업과 기자재 클러스터, 해상풍력 전주기 공급망이 조성된다.솔라시도에는 국가AI컴퓨팅센터와 글로벌 AI데이터센터, 오픈 AI, 구글, 아마존 등 세계적 빅테크 기업 유치, 고부가 반도체 팹과 화합물반도체 생태계 구축이 추진된다. 무안국제공항은 반도체 항공물류의 관문으로 육성되고 글로벌 항공특화 MRO 산업이 키워진다.동부권에는 산업용지 500만평과 배후도시 500만평 등 총 1000만평 부지에 이차전지·반도체·로봇·우주항공 중심의 스마트 혁신제조 수도가 조성된다.피지컬 AI와 로봇생산 공장 유치, 미래첨단산업 복합 콤플렉스 확대, 이차전지와 반도체 핵심거점 육성, 로봇용 반도체 팹 유치, 이차전지 핵심원료 산업 육성, 첨단 소재·부품 공급망과 스마트 제조의 전진기지 조성 등이 포함된다.석유화학은 고부가 산업으로, 철강은 수소환원제철로 전환해 저탄소 고부가가치 산업 구조로 탈바꿈한다. GS그룹과 함께 LNG 터미널, 수소배관망, 수소항만터미널 등을 갖춘 수소산업 융복합 플랫폼을 구축해 전주기 수소산업 생태계를 완성한다.고흥에 제2우주센터 유치, 우주발사체 사이언스 콤플렉스, 방산혁신 클러스터, 국방위성 전용 발사장, 드론전투훈련센터 연계 등도 추진된다.남부권에는 산업용지 300만평과 배후도시 500만평 등 총 800만평 부지에 K-푸드·그린바이오 핵심 거점이 구축된다. 농수산–가공–유통이 유기적으로 연결되는 산업벨트와 글로벌 수출 허브 조성, 대규모 태양광 등 재생에너지를 기반으로 한 RE100 식품산업 모델 구축, 친환경·저탄소 식품 생산체계 확립, 국내 100대 식품기업 앵커기업 유치, 천연물 전주기 표준화 허브 구축, 그린바이오 산업 전략 육성 등이 추진된다.김 지사는 “Y4-노믹스 ‘400만 전남광주통합특별시 3+1축 산업 대부흥 비전’은 우리가 만들어갈 전남·광주의 확정된 미래 청사진”이라며 “오는 7월 출범하는 전남광주통합특별시가 국가균형발전과 지방 주도 성장의 역사적인 성공을 이끄는 대한민국 대표모델이 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지