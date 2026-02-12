시사 전체기사

[속보] CJ제일제당 “제당협회 탈퇴”…담합 사과

입력:2026-02-12 12:54
연합뉴스

CJ제일제당이 공정거래위원회의 설탕 담합 관련 의결 발표 직후 공식 사과하고 대한제당협회에서 탈퇴했다. 또 임직원의 다른 설탕 기업 접촉을 금지하는 등 재발 방지 대책을 발표했다.

CJ제일제당은 12일 “고객과 소비자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “이번 사안의 엄중함을 인식하고 있으며 다시는 이 같은 일이 되풀이되지 않도록 재발 방지 대책을 신속히 이행하겠다”고 밝혔다.

CJ제일제당은 설탕 제조 기업들의 이익단체 성격인 대한제당협회에서 탈퇴하기로 했다. 제당협회는 설탕 기업들이 타사와 접촉할 수 있는 통로가 될 수 있다는 지적을 받아왔다.

CJ제일제당은 임직원의 다른 설탕 기업 접촉을 원천적으로 금지하고, 이를 위반할 경우 ‘원스트라이크 아웃제’를 적용하는 등 내부 처벌도 강화할 방침이다.

가격 결정 방식도 개선하기로 했다. 환율과 원재료 가격 등 정보를 공개하고 원가에 연동해 가격을 산정하는 투명한 ‘판가 결정 시스템’을 도입할 예정이다. 기업 간 개별 협의나 눈치 보기 없이 객관적 기준에 따라 가격을 책정하겠다는 취지다.

준법경영위원회의 역할과 기능을 강화하고 외부 위원 참여를 확대하는 등 내부 통제 시스템도 보완한다. 자진신고 제도를 도입해 임직원의 경쟁사 접촉을 차단하는 방안도 함께 추진한다.

CJ제일제당은 “앞으로도 국민의 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 투명하고 공정한 경쟁 질서를 확립하는 데 책임을 다하겠다”고 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

