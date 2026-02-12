김태흠 “지역 열망 짓밟아”…행정통합 특별법 심사 비판
김태흠 충남지사가 대전‧충남 행정통합 특별법안 심사과정에 대해 “지역 열망을 무참히 짓밟았다”며 강하게 비판했다.
김 지사는 12일 도청에서 기자회견을 열고 “지난 11일 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회에서 진행된 특별법안 심사는 정부의 거수기 역할을 하는데 그쳤다”며 “통합의 주체이자 입법의 대상인 충남 도지사로서 결코 납득할 수 없다”고 말했다.
그는 “기득권을 유지하려는 정부의 저항으로 재정이양을 담은 조항들이 모두 삭제됐고 선언적 지원규정만 남았다”며 “항구적인 재정과 권한 이양이 없는 법안으로는 행정통합의 본 취지를 살릴 수 없다”고 지적했다.
김 지사는 특히 국회 행정안전위원회 소속 대전·충남 민주당 국회의원들이 대전·충남 행정통합 법안 심사과정에 참여하지 않은 점을 강하게 비판했다.
행정안전위원회 소속인 민주당 박정현(대전 대덕) 의원과 이재관(충남 천안을) 의원은 전날 열린 행정통합 법안심사소위원회에 참여하지 않은 것으로 확인됐다.
반면 강승규(충남 홍성·예산) 국민의힘 의원은 법안심사소위원회에 참여해 대전·충남 행정통합의 문제점을 주장했지만 반영되지 않았다.
김 지사는 “지역민의 뜻이 법안에 충실히 들어갈 수 있도록 해야하는 대전‧충남 지역 국회의원들이 법안소위 심사과정에 단 한 명도 참여하지 않은 것이 문제”라며 “특히 민주당 박정현 의원은 대전을 지역구로 둔 국회의원이 맞는지 의심스럽다”고 지적했다.
이재명 대통령에게는 권한을 이양하고, 국세와 지방세 비율을 65대 35로 조정하겠다는 약속을 지킬 것을 다시 한 번 요청했다.
김 지사는 “단순히 행정구역만 넓히는 행정통합이 아니라 진정한 통합을 위해 지금이라도 납득할 수 있는 특례와 권한을 이양해 줄 것을 절박한 심정으로 간곡히 요청드린다”며 “국회 행안위는 졸속 심사를 즉각 중단하고, 여야 동수 특위를 구성해 행정통합 대상 지역의 공통된 기준을 논의해야 한다”고 강조했다.
행정통합과 관련한 주민투표 시행 여부에 대해서는 “행정통합에 대한 찬성보다 반대가 배 이상 많은 대전과 충남의 입장은 조금 다르다”면서 “주민투표는 절차적 측면에서 여러 가지 해석의 여지가 있을 수 있어 아직 고려하지 않고 있다”고 말했다.
국회 행정안전위원회는 이날 오전 법안심사소위원회를 열어 대전·충남, 광주·전남, 대구‧경북 지역의 행정통합을 위한 특별법을 각각 의결했다. 국민의힘은 법안 처리에 반발하며 표결에 참여하지 않았다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
