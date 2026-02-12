‘기대주’양효리, KLPGA투어 최초로 스릭슨과 풀 후원 계약
‘기대주’ 양효리(23)가 젝시오, 스릭슨, 클리브랜드골프 브랜드를 취급하는던롭스포츠코리아㈜와 풀라인업 후원 계약을 체결했다. KLPGA투어에서 활동하는 선수로는 최초다.
스릭슨은 양효리의 가능성과 잠재력에 주목해 2025시즌부터 후원 계약을 체결했다. 양효리는 WGTOUR 무대에서 꾸준한 활약을 펼친 끝에 ‘롯데렌터카 WGTOUR 4차 대회’에서 생애 첫 우승을 차지하며 경쟁력을 입증했다.
이후 정규투어 시드순위전을 통해 정규투어 출전권을 확보하며, 2026시즌 KLPGA 정규투어에 본격 도전한다.
양효리는 골프볼을 비롯해 드라이버와 아이언 등 스릭슨 주요 클럽 및 클리브랜드 웨지를 사용하는 풀라인 체제로 투어를 소화할 예정이다. 스릭슨은 선수의 플레이 스타일과 투어 환경을 고려한 장비 지원을 통해 경기력 극대화를 도울 계획이다.
양효리는 “스릭슨의 신뢰와 지원 속에서 WGTOUR에서 좋은 결과를 만들 수 있었고, KLPGA 정규투어에도전할 수 있게 됐다”며 “올 시즌은 비넘버원과 함께 정규투어준비에 집중하며, 무리가 없는 일정 내에서 WGTOUR에도출전할 계획”이라고 말했다.
스릭슨 관계자는 “양효리는 잠재력과 성장 가능성을 바탕으로 풀라인 계약을 결정한 선수로, WGTOUR 우승을 통해 그 선택을 스스로 증명했다”며 “정규투어에 도전하는 중요한 시점에서 지속적인 지원을 이어갈 것”이라고전했다.
스릭슨은 글로벌 무대에서도 퍼포먼스를 통해 경쟁력을 입증하고 있다. LPGA투어에서는 AIG 위민스 오픈 우승자 야마시타 미유, 에비앙 챔피언십 우승자 그레이스 김이 스릭슨 제품을 사용하는 등 작년에 총 7승을 합작했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
