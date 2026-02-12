시프트업, 4분기 영업익 371억원… 예상치 하회
‘니케’ ‘스텔라 블레이드’로 유명한 게임사 시프트업이 지난해 4분기 영업이익 371억원을 기록했다고 11일 늦은 오후 밝혔다. 시장 전망치(469억원)를 크게 밑도는 수준이다.
매출은 641억원이다. 이 역시 시장 컨센서스(691억원)에 다소 못 미쳤다. 니케의 장기 우하향 추세와 스텔라 블레이드의 출시 효과가 잦아든 영향으로 풀이된다. 주가는 다음날 2%대 하락을 기록 중이다.
지난해 연간 매출은 2942억원, 영업이익 1811억원이다.
시프트업은 올해 출시 예정작이 없는 상태다. 시프트업 측은 차기작 ‘프로젝트 스피릿’을 연내 프로젝트 방향성 등을 발표할 예정이라고 설명했다. 출시일은 미정이다. ‘스텔라 블레이드2’도 현재 개발하고 있다.
