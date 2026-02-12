펄어비스, 2025년 영업손실 148억원
펄어비스가 2025년 연결 기준 4분기 매출 955억원, 영업손실 84억원, 당기순손실 144억원을 기록했다고 12일 공시했다.
매출은 전분기 대비 10.6%, 전년동기 대비 0.2% 감소했다. 영업손실과 당기순손실은 각각 84억원, 144억원으로 적자전환했다.
2025년 연간 매출은 3656억원으로 전년 대비 6.8% 증가했다. 영업손실과 당기순손실은 각각 148억원, 76억원으로 적자전환했다.
펄어비스는 내달 20일 신작 ‘붉은사막’을 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시할 예정이다.
조미영 펄어비스 CFO는 “2026년 1분기에도 검은사막과 이브의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이는 가운데 붉은사막의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 총력을 기울이겠다”고 말했다.
