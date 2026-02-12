타이틀리스트, 스카티 카메론 ‘스튜디오 스타일’ 퍼터 라인업 확장
산타페·패스트백2·패스트백2 롱디자인 3가지 추가
타이틀리스트가 스카티 카메론의 ‘스튜디오 스타일 Studio Style’ 퍼터 라인업에 새로운 모델을 추가한다.
추가 모델은 ‘산타페(Santa Fe)’와 ‘패스트백 2(Fastback 2)’, ‘패스트백 2 롱디자인(Fastback 2 Long Design) 3종이다. 이로써 ‘스튜디오 스타일’ 퍼터 컬렉션 총 13종이 완성되었다.
‘스튜디오 스타일’ 퍼터 라인업은 스카티 카메론이 오랜 시간 축적해온 블레이드 퍼터의 헤리티지와 새롭게 설계된 미드 말렛 디자인을 바탕으로 완성된 라인업이다.
스튜디오 카본 스틸(SCS) 페이스 인서트와 체인 링크 밀링을 적용해 부드러운 타구감 속에서도 퍼팅 피드백, 거리 컨트롤의 균형을 가장 정교하게 구현하며 골퍼들의 꾸준한 선택을 받아왔다.
이번 라인업 확장은 블레이드부터 미드 말렛까지 퍼터 설계를 확장하며, 골퍼들의 각기 다른 퍼팅 스트로크에 보다 정확히 부합하는 스튜디오 스타일 퍼터 라인업을 완성했다.
특히 롱 디자인 퍼터의 추가를 통해,보다 안정적인 스트로크를 원하는 골퍼까지 커버하는 라인업으로 진화했다.
이번 ‘스튜디오 스타일’ 퍼터 신제품은 지난해 출시된 10종 라인업과 동일한 설계 기준과 퍼포먼스를 기반으로 한다. 이미 투어와 골퍼에게 검증된 스튜디오 스타일 퍼포먼스를 새로운 헤드 구성으로 확장한 것이다.
이러한 설계 기준과 퍼포먼스 중심에는 스튜디오 스타일 라인업 전반에 공통으로 적용된 스튜디오 카본 스틸(SCS) 페이스 인서트와 체인 링크 페이스 밀링이 있다. 이 두 가지 기술은 부드러운 타구음과 타구감을 구현하는 동시에, 거리 컨트롤의 일관성을 완성한다.
산타페는 전통적인 블레이드 퍼터 감각을 선호하는 골퍼를 위한 스튜디오 스타일 라인업의 정통 모델이다. 30년 이상 사랑 받아온 스카티 카메론의 대표적인 클래식으로, 뉴포트 스타일 블레이드 헤드와 플로우 넥 설계를 통해토 플로우와 함께, 퍼터 페이스의 움직임을 보다 명확하게 느낄 수 있도록 설계됐다.
스튜디오 스타일 산타페에도 SCS 페이스 인서트와 체인 링크 밀링을 적용했다. 클래식한 외형에 현대적인 퍼팅 퍼포먼스가 조화를 이룬다.
패스트백2는 블레이드와 말렛의 균형을 선호하는 골퍼들을 위한 미드 말렛 퍼터다.스튜디오 스타일 패스트백의 미드 말렛 헤드 형태를 유지하면서, 플러밍 넥을 적용해 미디엄 토우 플로우를 구현했다.
멀티 소재 구조의 컴팩트한 헤드는 블랙 아노다이즈드 알루미늄 힐-토 인레이를 적용해 주변 무게 배분과 MOI를 높였다. 어드레스 시 명확한 얼라인먼트를 제공한다.
패스트백2 롱 디자인은 퍼팅 스트로크의 안정성과 일관성을 중시하는 골퍼를 위한 롱 디자인 퍼터다. 패스트백2를 기반으로 길이와 무게를 확대한 설계를 통해 손의 움직임을 줄이고 보다 안정적인 스트로크를 유도하도록 설계됐다.
38인치 길이에 25g 텅스텐 솔 웨이트, 17인치 논테이퍼 그립, 강성 높은 샤프트를 적용해 부드럽고 일관된 퍼팅 스트로크를 구현한다.
한편 이번 스튜디오 스타일 퍼터 라인업에 새롭게 추가된 3종의 모델은 12일부터 전국 타이틀리스트 공식 대리점에서 만나볼 수 있다. 스튜디오 스타일 라인업 13종의 보다 자세한 사항은 타이틀리스트 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사