시사 전체기사 [속보] 민희진, 하이브 상대 ‘260억원 풋옵션’ 1심 승소 입력:2026-02-12 12:12 수정:2026-02-12 12:17 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 민희진 전 어도어 대표. 어도어 제공 신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “다주택자 집 안 팔면 후회, 쓸 카드는 많아” 靑 수석 2 장동혁 “李대통령과 오찬 최고위원들이 재고 요청…재논의할 것” 3 [단독]권노갑 “정청래 안타깝다…합당, DJ처럼 설득하고 기다리라 했다” 4 장동혁, 李대통령·정청래 대표와 오찬 불참키로 5 장동혁, 공관위원장 호남 출신 이정현 전 대표 추천 해당분야별 기사 더보기 1 “집값, 꼭 잡고 만다…” 계좌까지 터는 ‘초법적’ 부동산감독원 2 [단독] 현금 부자가 강남 집 샀다… 매수자금, 대출보다 현금이 배 많아 3 사라진 개천 용…부모 따라 지방 남은 청년들 가난 대물림 심화 4 농어촌 기본소득 실험 시작… 인구소멸 지역에 ‘월 15만원’ 5 서울 아파트 전세 ‘평균 7억’ 육박… 감당 못한 세입자 경기로 밀려나 해당분야별 기사 더보기 1 ‘하나뿐인 내편’ 배우 정은우 40세로 사망 2 “김건희 입니다…” 지지자에게 보낸 옥중편지 내용 3 [속보] 조희대 ‘재판소원법’에 “국민들에 엄청난 피해” 4 ‘세 모녀 흉기 피습’ 가족, 16세 미성년자 엄벌 호소 5 중앙선 침범했다 정면충돌… 포르쉐 몰던 40대女 사망 해당분야별 기사 더보기 1 “마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸껫 절도사건 시끌 2 10선 중진도 꺾었다… 성인 잡지 모델서 日 중의원으로 3 캐나다 산골 학교 총격 ‘피의 화요일’… 2400명 소도시 학생 등 최소 10명 사망 4 큐브 ‘마의 3초’ 깼다… 폴란드 9살 소년, 2.76초 신기록 5 [속보] 조기 금리인하 물 건너갔다… 미증시 일제 하락 해당분야별 기사 더보기 1 한국도 당했다…올림픽 덮친 ‘불소 왁스’ 실격주의보 2 이게 바로 IOC가 착용 금지한 우크라이나 선수의 헬멧 3 ‘계주 탈락’ 쇼트트랙 코치가 100달러 들고 뛴 이유 4 점프 실수 잊고 ‘클린’…男싱글 차준환, 쇼트 시즌 최고점 5 클로이 김 “내 부모도 이민자”… 올림픽으로 번진 정치 갈등 해당분야별 기사 더보기 1 ‘배우 이원종 탈락’…콘텐츠진흥원장 원점서 재공모 2 “연차 냈는데”…박정민 연극 5분 전에 취소 논란, 왜? 3 부모님 명절 용돈 평균 22만원…적정 세뱃돈은 10만원 4 [집중분석] 명문 발레학교 학생들은 로잔 콩쿠르 참가하지 않는 이유 5 90세 신구, 장진 코미디로 무대 복귀 “살아있으니 연기하는 것” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 조희대 ‘재판소원법’에 “국민들에 엄청난 피해” “김건희 입니다…” 지지자에게 보낸 옥중편지 내용 ‘하나뿐인 내편’ 배우 정은우 40세로 사망 김 대리, 퇴직연금 아직 DB야? ‘건강 좋지 않다’ 요청에… 박나래 경찰 소환 일정 연기 “마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸켓 절도사건 시끌 [단독] 현금 부자가 강남 집 샀다… 매수자금, 대출보다 현금이 배 많아 사라진 개천 용…부모 따라 지방 남은 청년들 가난 대물림 심화 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요