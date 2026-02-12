시사 전체기사

‘李 대통령 명예훼손 혐의’ 전한길 ‘경찰 출석하며 영화 홍보’

입력:2026-02-12 12:11
공유하기
글자 크기 조정

이재명 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 12일 서울 동작경찰서에 피의자 신분으로 출석했다.


전 씨는 이날 경찰 출석에 앞서 기자회견을 열고 “(저에 대한 고발은) 이 대통령을 비판하지 말라는 의도로 보인다”며 “대통령을 비판하는 것은 국민의 권리고 고발감이 아닌데도 당했다고 생각한다”고 주장했다.




전 씨는 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 이 대통령이 대장동 사업으로 마련한 비자금 1조여 원을 싱가포르에 숨겨뒀다거나, 이 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장 사이에 혼외자가 있다는 취지의 발언을 해 더불어민주당 등으로부터 고발됐다.

이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조희대 ‘재판소원법’에 “국민들에 엄청난 피해”
“김건희 입니다…” 지지자에게 보낸 옥중편지 내용
‘하나뿐인 내편’ 배우 정은우 40세로 사망
김 대리, 퇴직연금 아직 DB야?
‘건강 좋지 않다’ 요청에… 박나래 경찰 소환 일정 연기
“마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸켓 절도사건 시끌
[단독] 현금 부자가 강남 집 샀다… 매수자금, 대출보다 현금이 배 많아
사라진 개천 용…부모 따라 지방 남은 청년들 가난 대물림 심화
국민일보 신문구독