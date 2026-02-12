‘李 대통령 명예훼손 혐의’ 전한길 ‘경찰 출석하며 영화 홍보’

‘李 대통령 명예훼손 혐의’ 전한길 ‘경찰 출석하며 영화 홍보’
이재명 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 12일 서울 동작경찰서에 피의자 신분으로 출석했다.
전 씨는 이날 경찰 출석에 앞서 기자회견을 열고 “(저에 대한 고발은) 이 대통령을 비판하지 말라는 의도로 보인다”며 “대통령을 비판하는 것은 국민의 권리고 고발감이 아닌데도 당했다고 생각한다”고 주장했다.
전 씨는 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 이 대통령이 대장동 사업으로 마련한 비자금 1조여 원을 싱가포르에 숨겨뒀다거나, 이 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장 사이에 혼외자가 있다는 취지의 발언을 해 더불어민주당 등으로부터 고발됐다.
이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr
