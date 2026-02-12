‘넥슨 개발자 콘퍼런스’ 발표자 모집
넥슨은 국내 최대 게임 지식 공유 행사 ‘넥슨 개발자 콘퍼런스’의 발표자를 다음 달 4일까지 모집한다.
‘넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC26)’는 지난 2007년에 시작되어, 매년 기술 트렌드와 업계 노하우를 공유하며, 게임업계 종사자와 일반 관람객들에게 정보 교류와 네트워킹의 기회를 제공해왔다.
지난해 6년 만에 오프라인으로 다시 열린 NDC에는 3일간 오프라인 누적 참관객수 7600여 명, 온라인 생중계 누적 조회수 5만8500회를 기록하며 업계와 개발 지망생들의 큰 관심을 받았다.
NDC26은 오는 6월 16일부터 3일간 경기도 판교 넥슨 사옥 및 인근에서 개최된다. ▲인공지능 ▲게임기획 ▲프로그래밍 ▲비주얼아트&사운드 ▲프로덕션&운영 ▲사업&마케팅 ▲데이터 ▲블록체인 ▲커리어 등 총 9개 트랙에서 발표자를 모집한다. 올해는 산업 전반의 AI 기술 수요 확대에 따라 AI 활용 사례와 노하우를 다루는 세션을 확대 편성할 예정이다.
발표자 신청은 다음 달 4일까지 NDC26 공식 홈페이지를 통해 접수한다. 게임을 만드는 재미와 감동, 시행착오, 고민거리 등 관련 지식과 경험을 공유하고 싶은 누구나 참여할 수 있다. 발표자는 신청서 제출 후 NDC 자문위원단의 심사를 거쳐 선정된다.
최종 선정된 발표자에게는 1대1 스피킹 코칭 컨설팅과 함께 NDC 초대권, 아트북, 레디백, 오프라인 세션 우선 입장권(SPEAKER PASS) 그리고 소정의 연사료가 제공된다.
넥슨은 NDC26의 최종 발표자를 3월 말까지 확정하고 5월부터 홈페이지를 통해 일반 관람객 대상으로 사전 참관 등록 접수를 실시할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사