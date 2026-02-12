‘BIO KOREA 2026’ 전시·파트너링 모집 시작
대한민국 대표 바이오헬스 산업 컨벤션 ‘BIO KOREA 2026’이 참가자 등록과 전시 기업 모집을 본격 시작했다.
한국보건산업진흥원과 충청북도가 공동 개최하는 BIO KOREA는 올해로 21회를 맞는다. 지난 20년간 국내 바이오헬스 산업의 경쟁력을 세계에 알리고, 국내외 기업 간 비즈니스 교류와 기술 협력의 장을 마련해 온 글로벌 산업 플랫폼이다.
지난해 행사에는 67개국 769개 기업이 참가하고, 1만1000여명이 등록했다. 또한 총 2348건의 비즈니스 미팅이 성사되며 실질적인 성과를 거뒀다. 전시 분야에서는 20개국 323개 기업이 429개 부스를 운영했으며, 국내 유망 중소벤처기업을 소개하는 ‘Rising관(라이징관)’과 첨단재생의료관, 국가관 등이 운영됐다.
BIO KOREA 2026은 오는 4월 28일(화)부터 30일(목)까지 3일간 서울 코엑스에서 개최된다. 전시, 비즈니스 파트너링, 컨퍼런스 등 다양한 프로그램을 통해 글로벌 바이오헬스 산업의 최신 동향과 기술을 공유할 예정이다.
현재 조기 등록 할인도 진행 중이다. 참가자 등록은 2월 27일까지 30% 조기 할인, 4월 17일까지 10% 사전 할인 혜택이 제공되며, 현장 등록도 가능하다.
전시 부스 참가 기업은 2월 13일까지 10%, 3월 13일까지 5% 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 2025년도 전시 참가 기업에는 추가 5% 할인이 적용된다. 행사 세부 프로그램과 참가 신청은 BIO KOREA 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
