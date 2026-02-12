‘남달라’박성현, 더 시에나 라이프와 의류 후원 계약

더 시에나 라이프와 의류 후원 계약을 체결한 뒤 포즈를 취하고 있는 박성현(오른쪽). 세마스포츠마케팅

박성현은 파워풀 한 샷과 과감한 플레이, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 절제된 카리스와 강인한 멘탈로 많은 팬들의 사랑을 받고 있는 선수다.

최근 몇 년간 부진으로 올 미국여자프로골프(LPGA)투어 시드를 잃고 2부인 엡손 투어에서 2026시즌은 활동할 계획이다.