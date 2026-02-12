‘남달라’박성현, 더 시에나 라이프와 의류 후원 계약
박성현(32)이 더 시에나 라이프와 의류 후원 계약을 체결했다.
박성현은 파워풀 한 샷과 과감한 플레이, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 절제된 카리스와 강인한 멘탈로 많은 팬들의 사랑을 받고 있는 선수다.
최근 몇 년간 부진으로 올 미국여자프로골프(LPGA)투어 시드를 잃고 2부인 엡손 투어에서 2026시즌은 활동할 계획이다.
박성현은 “평소 골프 웨어를 선택할 때 퍼포먼스와 스타일의 조화를 가장 중요하게 생각한다. 스윙과 움직임이 많은 경기 특성상 뛰어난 기능성은 기본이며, 필드에서 자신만의 존재감을 보여줄 수 있는 디자인도 중시한다”라고 밝혔다.
이어 이어서 “더 시에나 라이프’의 2026 SS 컬렉션은 필드나 일상에서도 자연스럽게 어울리는 균형 잡힌 디자인과 고급스러운 소재가 인상적이었다”며 “실제 착용해 보니 퍼포먼스를 방해하지 않으면서도 안정감 있는 착용감이 큰 매력이었다. 경기와 일상 사이를 오가며 골프 라이프를 완성해 나갈 수 있게 되어 기쁘다. 앞으로 새로운 시즌에 의미 있는 동행이 될 것 같다” 라고 기대감을 나타냈다.
더 시에나 라이프는 박성현에 앞서 ‘골프여제’ 박인비, 유현주가 앰버서더로 활동 중이다.
더 시에나 라이프는 고급 소재와 절제된 실루엣을 기반으로 일상과 필드를 넘나드는 골프 룩을 제안하는 프리미엄 골프 웨어다.
새롭게 론칭한 2026 SS 컬렉션은 더 시에나 라이프 오프라인 매장 더 시에나 라운지 청담, 신세계백화점 센텀시티점, 더 신라 호텔 서울점, 더 시에나 리조트(제주), 더 시에나 제주 컨트리클럽(제주) 클럽하우스, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(여주) 클럽하우스, 더 시에나 서울 컨트리클럽(곤지암) 클럽하우스 에서 만날 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사