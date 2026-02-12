‘장동혁 불참’ 李대통령·여야대표 오찬 무산…靑 “깊은 아쉬움”

‘장동혁 불참’ 李대통령·여야대표 오찬 무산…靑 “깊은 아쉬움”
청와대에서 12일 예정됐던 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표의 오찬 회동이 무산됐다.
홍익표 청와대 정무수석비서관은 이날 브리핑에서 “오늘 예정됐던 여야 정당 대표 오찬 회동이 장동혁 대표의 갑작스러운 불참 의사 전달로 취소됐다”고 밝혔다.
이어 “이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다”며 “그런 점에서 취지를 살릴 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다”고 했다.
그러면서도 “그럼에도 청와대는 국민 삶을 개선하기 위해 대화의 끈을 놓지 않을 것”이라며 “이재명정부는 상호 존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가겠다”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
