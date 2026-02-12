컴투스, 4분기 영업이익 190억원… 2년 연속 흑자
지난 3분기 큰폭의 영업손실로 연간 적자가 예상됐던 컴투스가 4분기 반전 실적을 통해 흑자를 일궈냈다.
12일 컴투스는 지난해 4분기 연결기준 영업이익 190억원을 기록했다고 발표했다. 전년 동기 대비 779% 증가한 수치다. 에프앤가이드 전망치인 107억원도 크게 웃도는 수준이다. 매출은 1798억원으로 전망치(1779억원)을 소폭 상회했다.
4분기 크게 만회한 컴투스는 지난해 연간 기준 매출 6939억원, 영업이익 24억원을 기록했다. 시장 예상치인 매출 6916억원, 영업손실 58억원을 모두 상회한 수치다.
컴투스는 지난 4분기 주력 작품들의 국내외 성과가 확대되며 실적을 이끌었다고 설명했다. ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’는 스카이피버, TOMORROW, SWC2025 월드 파이널 등의 대규모 업데이트와 이벤트를 통해 가시적인 성과를 냈다.
또한 야구 게임 라인업은 KBO와 MLB 라이선스를 기반으로 한 주요 타이틀의 고른 성장과 포스트시즌 및 시즈널 콘텐츠 효과가 더해지며 스포츠게임 부문에서 분기 기준 사상 최대 매출을 달성했다.
컴투스는 “올해 오랜 기간 각 장르를 대표해온 인기 타이틀의 서비스를 더욱 견고하게 이어가고 미래 주력 IP로 성장할 신작 라인업을 더해 사업 성과를 한층 확대해 나갈 계획”이라고 설명했다.
한편 컴투스는 이번 실적 공시를 통해 주당 1300원의 총 148억원 규모의 현금 배당을 진행한다고 밝혔다. 배당 기준일은 오는 4월 1일이다. 지난 1월에도 발행주식 총수의 5.1%이자 회사가 보유한 자기주식의 50%에 해당하는 대규모 자사주 소각을 실시했다. 수년 전부터 자사주 매입과 소각, 배당 등 주주 정책을 이어오고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사