대법 “하이닉스 경영성과급 임금 아냐”…퇴직자들 패소
경영 성과급을 평균임금에 포함해 퇴직금을 다시 산정해야한다며 SK 하이닉스 퇴직자들이 회사를 상대로 소송을 제기했으나 최종 패소했다.
대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 12일 SK하이닉스 퇴직자 2명이 사측을 상대로 낸 퇴직금 청구 소송에서 원심의 원고 패소 판결을 확정했다.
쟁점은 회사가 매년 노사 합의를 통해 지급해 온 경영 성과급이 근로기준법상 평균임금에 해당하는지 여부였다. 평균임금에 포함되면 퇴직금도 함께 늘어나기 때문이다.
SK하이닉스는 1999년부터 생산직 노조와 매년 합의를 거쳐 성과급 지급 여부와 기준을 정해왔다. 성과급은 생산량에 따라 반기마다 지급되는 ‘생산성격려금’과, 영업이익 등을 기준으로 산정되는 ‘이익분배금’으로 구성됐다.
하지만 근로자들에게 성과급이 매년 지급된 것은 아니었다. 2001년과 2009년에는 노사 합의가 이뤄지지 않아 성과급이 지급되지 않았다. 지급 자체가 매년 협상 결과에 달려 있었던 것이다. 퇴사자들은 성과급이 사실상 매년 지급돼 온 만큼 퇴직금 산정 기준이 되는 평균임금에 포함돼야 한다고 주장했다.
1·2심은 회사 측의 손을 들어줬다.
재판부는 단체협약이나 급여 규정 등에 성과급 지급 의무가 명시돼 있지 않고, 지급 여부와 조건도 매년 노사 합의에 따라 달라졌다는 점을 근거로 들었다. 또 성과급이 개별 근로자의 근로 제공과 직접적으로 연동되기보다 업계 동향과 시장 및 회사의 영업 상황, 재무 상태 등 외부적 요인에 의해 좌우된다고 봤다.
이날 대법원도 원심 판단을 유지했다. 재판부는 “매년 경영성과급을 지급하는 관행이 규범적 사실로서 명확히 승인되거나 사실상의 제도로서 확립돼 있다고 할 수 있을 정도로 지지되고 있다고 보기 어렵다”고 밝혔다.
이어 “SK하이닉스가 연도별로 체결한 노사 합의는 효력이 당해 연도에 한정되고, 회사가 경영 상황에 따라 언제든지 성과급에 관한 합의를 거절할 수 있었다”고 설명했다. 연도별 노사 합의에 따라 지급 여부가 달라진 성과급에 대해 회사에 계속적·정기적인 지급 의무가 있다고 보기는 어렵다는 것이다.
대법원은 지난달 29일 삼성전자 퇴직금 소송에선 ‘목표인센티브’와 ‘성과인센티브’로 구성된 삼성전자의 성과급 중 목표인센티브에 대해 임금성을 인정했다. 성과인센티브는 근로 제공 외에 시장 상황, 경영 판단 등 요인들이 합쳐진 결과물이어서 임금성을 인정하지 않았다.
이날 대법원은 “이번 판결은 같은 쟁점에 관해 대법원이 삼성전자 사건에서 판시된 법리적 판단 기준을 동일하게 적용한 것”이라고 강조했다.
경영성과급이 일률적으로 임금성이 인정되거나 부인되는 것이 아니고, 회사별 성과급 지급 기준과 내용, 방식에 따라 임금성 판단이 달라질 수 있음을 분명히 한 것이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
