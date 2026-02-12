대법 “전두환 회고록, 5·18 역사 왜곡”…배상책임 확정
대법원이 전직 대통령 고(故) 전두환씨가 쓴 회고록이 5·18단체 등의 명예를 훼손해 손해를 배상해야 한다는 원심판결을 확정했다. 소송이 제기된 지 8년 8개월 만이다.
대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 12일 5·18 기념재단 등 4개 시민단체와 고 조비오 신부의 조카 조영대 신부가 전씨와 그의 아들 전재국씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부승소한 원심판결을 확정했다.
부인 이순자씨와 아들 전씨는 5·18 단체들에 각각 1500만원, 조 신부에게 1000만원 등 총 7000만원을 배상해야 한다. 또 회고록 중 왜곡된 일부 표현을 삭제하지 않고는 출판·배포가 금지된다.
대법원은 회고록에 허위 사실을 적시해 5·18 단체들의 사회적 평가가 침해됐으며 전씨에게 위법성 조각 사유가 없다는 원심 판단을 유지했다. 대법원은 “5·18 민주화운동의 전개 과정과 관련 확정판결의 내용, 관련자들의 진술 및 과거사 진상규명위원회 조사 결과 등을 종합해보면 각 표현이 적시한 사실들은 모두 허위임이 증명됐다고 봐야 한다”고 설명했다.
회고록이 5·18 단체들의 명칭을 직접 명시하지 않아 피해자가 특정되지 않는다는 전씨 측 주장에 대해서는 “단체들의 활동 경과와 회고록 서술방식을 볼 때 통상의 방법으로 회고록을 읽는 일반 독자라면 각 표현이 5·18 단체들을 지목하는 것임을 알아차릴 수 있어 명예훼손의 피해자로 특정할 수 있다”고 했다.
전씨는 “설령 표현들이 허위라고 하더라도 진실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있었다”고도 주장했으나 대법원은 대부분 인정하지 않았다.
전씨는 2017년 4월 출간한 회고록에서 5·18 민주화운동을 ‘폭동’으로 규정하고 헬기 사격을 부정한 바 있다. 자신을 ‘광주사태 치유를 위한 씻김굿의 제물’이라고도 주장했다. 헬기 사격을 목격했다고 증언한 조비오 신부에 대해서는 ‘성직자란 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이’라고 썼다.
2018년 9월 1심은 회고록에서 69개 표현을 삭제하지 않으면 서적을 출판하거나 배포할 수 없도록 하고 원고에게 총 7000만원을 배상하라고 주문했다. 항소심도 원고 일부 승소 판결을 유지했다. 2017년 4월 펴낸 회고록 제1판과 같은 해 10월 펴낸 제2판 중 51개 표현을 삭제하지 않으면 출판하거나 배포할 수 없도록 했다.
1·2심 모두 회고록 중 북한군 개입설, 계엄군의 헬기 사격을 부인한 점, 계엄군이 자위권 발동 차원에서 총기를 사용했다고 기술한 점 등은 객관적인 근거가 없는 허위 사실이라고 판단했다. 특히 2심은 시위대 장갑차에 계엄군 병사가 깔려 숨졌다고 기술한 것 역시 허위 사실이라고 봤다.
대법원은 전씨가 계엄군 헬기 사격 관련 허위 사실을 적시하고 모욕적 표현으로 조비오 신부를 경멸한 것이 그 조카인 조영대 신부의 추모 감정 등을 침해한 것으로 손해배상을 청구할 수 있다는 원심 판단도 유지했다.
전씨 측은 조영대 신부가 조비오 신부의 직계존비속이나 형제자매에 해당하지 않아 청구인 적격이 없다고 주장해왔지만 대법원은 가톨릭 신부가 통상적으로 직계비속을 둘 수 없는 점, 조영대 신부가 조비오 신부의 조카로 그 뒤를 이어 가톨릭 신부가 돼 함께 봉직하고 직계혈족에 버금갈 정도로 밀접한 친분을 형성해온 점 등을 들어 청구권이 인정된다고 판단했다.
