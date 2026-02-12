대통령 말 한마디에 재검토 기로에 선 울산형 광역비자
울산시, “인력 없으면 미래도 없다” 조선업 생존 위한 ‘최소한의 조치’
노동계 “저임금 외국인 유입, 결국 내국인 일자리 밀어낼 것”
조선업 인력난 해소의 구원투수로 주목받았던 ‘울산형 광역비자’가 정부의 전면 재검토 지시로 인해 큰 고비를 맞고 있다.
광역비자는 지자체가 지역 특색에 맞춰 비자 정책을 설계한다는 ‘지방시대’ 기조와 맞물려 시작됐으나, 내국인 일자리 잠식과 지역 경제 기여도에 대한 근본적인 의문이 제기되면서다.
12일 울산시 등에 따르면 시는 대통령의 ‘울산형 광역비자’ 재검토 지시가 하달된 지 하루 만인 지난 11일, 긴급 기자회견을 열고 대통령실과 정부의 우려에 대해 조목조목 반박했다.
앞서 이재명 대통령은 지난 10일 국무회의에서 조선산업의 외국인 노동자 유입이 바람직한지 의문이라며, 고용은 국가적 과제이니 유지 여부를 점검해 보고해 달라고 주문했다.
시는 이번 사업이 내국인 일자리를 뺏는 것이 아니라, 고사 위기에 처한 조선업 현장의 ‘숨통’을 틔우는 최소한의 조치임을 강조했다.
대변인은 “울산형 광역비자는 2025~2026년 2년간 단 440명을 대상으로 하는 시범사업”이라며, “이 인원은 법무부가 이미 승인한 기업별 외국인 고용 쿼터(내국인 인원의 30%) 내에서 사용되는 것이므로 전체 외국인 숫자가 늘어나는 것이 아니다”라고 밝혔다.
수만 명이 근무하는 조선업계에서 440명이라는 숫자가 전체 고용 생태계를 교란한다는 주장은 현실과 동떨어진 ‘기우’라는 지적이다.
시가 밝힌 광역비자의 투입 분야는 내국인 지원자가 거의 없는 비계, 용접, 사상, 도장 등 4개 ‘극한직종’이다.
대변인은 “이들은 E-7(숙련기능) 비자를 받는 정예 인력으로, 현지에서 3개월 이상 한국어와 직무 교육을 마친 상위 90%만 선발한다”고 설명했다.
울산형 광역비자의 핵심은 ‘양보다 질’이다. 단순히 머릿수만 채우는 것이 아니라, 현장에 즉시 투입 가능한 ‘검증된 숙련공’을 확보해 공정 마비를 막고 생산성을 높이는 것이 사업의 본질이라는 것이다.
조선업계는 울산시의 입장을 전폭 지지하고 있다. 조선업 하청업체를 운영하고 있는 관계자는 “비계, 용접, 사상, 도장 등 소위 ‘3D 극한직종’은 임금을 올려도 내국인 지원자를 찾기는 어렵다”면서 “수주 물량은 넘치는데 사람이 없어 배를 못 만드는 상황에서 광역비자마저 중단되면 K-조선의 경쟁력은 무너질 것”이라고 경고했다.
반면 노동계의 시각은 정반대다. 금속노조 현대중공업지부 등 지역 노동계는 광역비자가 결국 ‘저임금 인력 공급책’으로 전락해 국내 노동자의 처우 개선을 가로막을 것이라고 경고한다.
노동계는 “사람이 없는 이유는 힘든 노동 대비 낮은 임금 때문”이라며 “정부가 앞장서서 기업의 인건비 절감을 돕는 것은 노동시장의 이중구조를 심화시키는 독배가 될 것”이라고 주장했다.
시 관계자는 “울산형 광역비자는 지방정부가 지역의 절박한 사정을 담아 설계한 ‘지방시대’의 상징적 모델”이라며, “인력난으로 배를 못 만드는 위기 상황에서 이 정도 규모의 시범사업조차 막는다면 지방의 산업 경쟁력과 존립 자체를 포기하라는 것과 다름없다”고 토로했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
