JIBS 김동은‧윤인수 기자, 진명지 박사… 2026 제주언론학술상
제주언론학회는 JIBS제주방송 김동은‧윤인수 기자와 진명지 제주대 언론홍보학과 강사를 ‘2026 제주언론학술상’ 수상자로 선정했다고 12일 밝혔다.
김동은‧윤인수 기자의 ‘최초 확인…어오름궤의 비극’은 중산간 동굴 ‘어오름궤’가 4‧3 당시 피난처였던 사실을 최초 확인해 보도했다.
보도 이후 전문가들이 이곳을 ‘제2의 다랑쉬굴’로 평가했으며, 4‧3평화재단을 중심으로 추가 진상 조사가 이어지는 계기가 됐다.
진명지 박사의 논문 ‘지방소멸 시대, 제주 지역방송 콘텐츠의 한계와 기회: 수용자 분석을 통한 전략적 제작 방향성 제시’는 지방소멸 시대에 지역방송 콘텐츠가 지역사회 활성화에 미치는 영향과 발전 방향을 실증적으로 분석했다.
연구 결과 지역방송 콘텐츠의 주요 문제점으로 ‘소재 및 주제의 제한’과 ‘콘텐츠의 질적 수준’ 등이 지적됐다. 또한 지방소멸 문제를 심각하게 인식하는 응답자일수록 지역방송 콘텐츠 소비 빈도가 높아 지역 문제를 반영한 콘텐츠가 사회적 관심을 유도하는 데 효과적이라는 사실을 확인했다.
제주언론학술상 심사위원회는 김동은·윤인수 기자 보도에 대해 “4‧3의 완전한 해결에 지역언론의 역할과 노력이 여전히 중요하다는 사실을 일깨웠다”며 “4‧3 탐사 저널리즘의 값진 결실임과 동시에 정책 변화를 이끌었다는 점에서 많은 성취를 남겼다”고 평가했다.
진명지 강사의 논문에 대해서는 “지역방송 콘텐츠가 지방소멸 문제 해결에 기여할 수 있는 방안을 실증적으로 분석한 점에서 언론학적으로 의의가 있다”며 “지역 언론 산업 및 정책만이 아니라 지역민 전체 삶을 포용하는 연구 성과라는 점에서 논문의 대중성‧실용성도 갖췄다”고 전했다.
시상식은 오는 27일 오후 2시30분 호텔리젠트마린에서 열린다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사