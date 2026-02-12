인천시, 양자바이오산업 고도화 착수…양자전환 지원

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

이번 사업은 양자센싱 기술을 활용한 액체생검 기반 암 진단 실증과 기업 맞춤형 컨설팅을 통한 지역 산업의 양자전환(QX) 지원이 핵심이다. 지큐티코리아가 주관하고 인천대학교, 제놀루션, 기수정밀, 인천테크노파크 등이 참여한다.

사업에 인천의 바이오기업과 소부장 기업이 참여하고 있는 만큼 양자기술의 산업 적용 확대와 지역산업의 기술 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

시는 지난해 양자기술 전담팀 신설과 양자산업 육성 조례 제정을 통해 제도적 기반을 정비했다. 올해는 예산 확보를 바탕으로 양자창업초기기업 발굴

지역특화산업의 양자전환 지원

양자컴퓨팅 활용 지원 사업 등을 진행한다.

이후 사업 성과를 토대로 바이오·첨단산업과 양자기술을 연계한 융합 생태계를 조성해 양자 협력단지의 기반을 마련할 계획이다.