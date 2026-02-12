부산항 개항 150년… 항구와 시민의 삶을 다시 읽다

부산학연구총서 새로 발간

점에서 면으로 확장한 항구사

역사·시민·맥락 잇는 재개발 제안

북항, 남항, 신항의 위치도/부산연구원 제공

부산연구원은 부산항 개항 150년을 맞아 항구의 변화와 그 속에서 살아온 시민의 삶을 입체적으로 조명한 연구 총서를 발간했다고 12일 밝혔다.



부산학연구총서 ‘부산항 개항 150년 항구의 변화와 부산 시민의 삶’은 강동진·김태현·송교성·하은지 공동 저자가 집필했다. 이 책은 단순히 항만의 물리적 확장사를 정리하는 데 그치지 않고, 부산항이 도시의 구조와 경제, 문화, 시민 일상에 어떤 영향을 미쳤는지를 종합적으로 탐구한다.



부산항 개항 150년 항구의 변화와 부산 시민의 삶 표지/부산연구원 제공

책은 ‘바다’에 대한 인류의 두려움에서 출발한다. 폭풍과 파도로 상징되는 바다는 공포의 대상이었지만, 인간은 바다를 활용하기 위한 해법으로 ‘항구’를 만들었다. 점(點) 형태의 작은 선창에서 시작된 항구는 매축과 확장을 거치며 선(線)으로, 다시 항구도시라는 면(面)으로 발전했다. 부산항 역시 부산포라는 점에서 출발해 오늘날 해양도시 부산이라는 대형의 공간으로 확장됐다고 저자들은 설명한다.



부산항 형성의 조건으로는 ‘안전·생산력·방어력’이 제시된다. 바람을 피할 수 있는 천혜의 입지, 물자를 하역하고 저장할 수 있는 경제적 기반, 외부 침략에 대비한 전략적 요건이 항구의 성장과 직결됐다는 분석이다. 부산은 돌출 지형과 만(灣)을 활용해 형성된 대표적 항구도시 유형에 속한다.



책은 1407년 이포개항과 함께 공식적으로 탄생한 부산포에서부터 1876년 개항, 근대항의 성장, 20세기 산업화와 수출입 전진기지로서의 역할, 부산신항 시대에 이르기까지의 변천을 짚는다. 특히 1990년대 이후 지역경제의 하락 추세와 부두 확장이 동시에 진행된 역설적 상황을 분석하며, 부산항이 다시 지역경제 회복의 동력이 될 수 있다고 주장한다.



2부에서는 항구를 지탱해온 사람들과 역사적 순간들에 시선을 둔다. 조선 유일의 자유무역지대였던 부산항에서 벌어진 국제 교류, 근현대사의 굴곡 속에서 형성된 ‘부산 DNA’, 항구를 삶의 터전으로 삼았던 노동자들의 생애가 담겼다. 부산항은 단순한 인프라가 아니라 시민의 생계와 희망을 떠받친 공간이었다는 점을 강조한다.



3부는 부산항의 미래를 다룬다. 항공·항만·철도가 결합된 ‘트라이포트(tri-port)’ 구상과 북항 재개발의 방향을 통해 항구 개편이 시민 삶의 질과 도시 구조에 어떤 영향을 미칠지 조망한다. 특히 개항 150주년을 기념해 전문가와 시민 150명을 대상으로 “당신이 꿈꾸는 부산항은 어떤 모습인가”를 묻는 조사 결과도 소개된다.



저자들은 항구재개발의 원칙으로 ‘역사·시민·맥락’을 제시한다. 단순한 물적 환경 개선이나 획일적 인공화가 아니라, 바다와 도시, 시민과 산업이 연결되는 관계 회복이 중요하다는 것이다. ‘항구는 바다 없이 존립할 수 없다’는 명제를 통해, 항구를 관광지나 주거공급지로 축소해서는 안 된다고 경고한다.



305㎞에 달하는 부산 해안선에 분포한 크고 작은 항구를 하나의 맥락 속에서 읽어야 한다는 점도 이 책의 특징이다. 북항과 남항을 중심으로 과거의 부산포와 미래의 부산신항, 기장 일대 항구까지 아우르는 통합적 시각을 제시한다.



저자들은 “오래된 항구는 21세기에 새로운 미래를 꿈꿀 수 있는 최고의 자산”이라며 “부산항이 바다와 시민, 산업과 문화가 융합되는 살아 있는 항구로 재탄생하길 바란다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



