이정현 공관위원장 “수도권 엘리트보다 풀뿌리 지도자”…‘미스트롯’ 방식도
이정현 선 새누리당(국민의힘 전신) 대표가 12일 국민의힘 6·3지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공천관리위원장으로 내정됐다. 이 대표는 발표에 앞서 지난 3일 인재 영입과 관련해 “앞으로 30년은 지방의 시대”라며 “지방에서 풀뿌리로 성장한 젊은 지도자가 수도권 엘리트보다 중요하다”고 밝혔다.
이 위원장은 지난 3일 페이스북에 ‘젊은 인재영입 소견’이라는 제목의 글을 올려 인재 영입과 공천 철학에 대한 구상을 밝혔다. 그는 “세대교체, 시대교체, 정치교체는 구호가 아니라 인적 구성이 증명한다”며 “2030년대 대한민국을 책임질 세대는 3040세대고, 여기에 20대(미래의 씨앗)와 50대 초반(경험 보강)을 결합해야 당의 지속성이 생긴다”고 적었다. 그러면서 “국민의힘이 과거 정당이 아닌 미래형 정당임을 보여줄 수 있는 유일한 수단이 청년 인재영입”이라고 강조했다.
그는 핵심 타깃 세대로 3040세대, 20대, 50대 초반을 꼽았다. 3040세대에 대해선 “당의 미래 주축으로 이번 지선이 아니라, 지선·총선·대선 등 다음 3번의 선거를 생각하는 세대”라고 했다. 20대에 대해선 “숫자보다 상징성이 중요하고, 토론·정책·현장 활동을 통해 성장시키는 구조가 전제돼야 한다”며 “당이 청년을 이용하지 않고 키운다는 신호를 줘야 한다”고 강조했다. 이어 “50대 초반은 젊은 리더를 보좌·보강하는 역할로 당의 급격한 세대 이동에 대해 내부 신뢰를 확보하고, 세대교체를 흔들림 없이 완성하는 완충지대”라고 덧붙였다.
이 위원장은 수도권 엘리트보다 ‘지방에서 풀뿌리로 성장한 젊은 지도자’에 우선순위를 뒀다. 그는 “영입 우선 대상은 지방에서 창업·사회적기업·협동조합을 키운 30~40대 지역 산업 현장형 리더”라며 “청년회·시민단체·마을공동체에서 실제 문제를 해결해본 인물이나, 지방의회·기초단체에서 고군분투 중인 젊은 실무형 정치인”이라고 적었다.
이 위원장은 “스펙은 화려하나 지역·현장 경험이 없는 인물” “이미지용 청년, 말 잘하는 청년” “중앙 정치권의 보조 인력 성격에 머문 인재” 등을 피해야 할 영입 대상으로 거론했다. 이어 “최소 10년 성장 로드맵을 전제로 젊은 인재 몇 명 데려오는 것이 아니라, 국민의힘이 앞으로 30년 버틸 구조를 만들어야 한다”고 강조했다.
공천과 관련해서도 “충성도·줄서기보다 문제해결·확장성·당선가능성·지역 변화력을 함께 보는 공천”을 주장했다. 블라인드 평가(1단계), 공개 검증(2단계), 확장성 지표(3단계)로 이어지는 공천 시스템 방침도 공개했다. 특히 변화의 상징적 장치로 전략지역, 청년특구 등을 대상으로 ‘청년 대상 미스트롯 방식’ 공천을 검토해야 한다고 주장했다.
공심위원 구성을 두고는 “공천받아본 사람보다 현장을 바꿔본 사람이 중심이 돼야 한다”고 적었다. 구체적 조건으로는 “총 15명 내외, 절반 이상이 40대 이하로 30~40대 지역 리더”이며 “여성·청년 비율이 최소 40%”라고 제시했다.
이정현 전 대표는 이날 공관위원장 임명 직후 “청탁과 전화 한 통으로 공천이 결정되는 일은 없을 것”이라며 “이번 공천을 통해 세대교체, 시대교체, 정치교체가 실질적으로 이뤄지기를 소망한다. 특히 미래를 책임질 청년들이 최대한 정치의 중심으로 들어올 수 있었으면 좋겠다”고 했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
