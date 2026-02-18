설 명절 후 이럴 때 ‘좌골신경통’ 의심…“방치하면 만성 통증”

엉덩이 통증, 허벅지 및 종아리 저림, 다리가 찌릿찌릿 타는 느낌

척추 전문의가 좌골신경통에 대해 설명하는 장면. 세란병원 제공

명절에는 오랜 시간 쪼그려 앉아 음식을 준비하거나 귀성·귀경길에 장시간 운전을 하게 된다. 그런데 이런 자세를 오래 유지하면 허리는 물론 엉덩이부터 발끝까지 이어지는 통증과 저림 때문에 일어서기 힘들어지는 경우가 있다. 많은 환자들이 ‘허리 디스크’ 때문이라고 생각하지만, 실제로는 ‘좌골신경통’일 가능성이 높다.



좌골신경은 우리 몸에서 가장 굵고 긴 신경으로 허리(요추)에서 시작해 엉덩이를 거쳐 허벅지 뒤쪽과 종아리를 지나 발끝까지 이어진다. 오래 앉아있는 자세는 허리와 골반에 압력을 가해 좌골신경을 자극하기 쉽다. 허리 디스크는 허리뼈 사이의 쿠션(디스크)이 튀어나와 신경을 누르는 ‘원인’이며 좌골신경통은 그렇게 눌린 신경을 따라 나타나는 ‘증상’이다.



물론 허리 디스크 외에도 척추관 협착증, 이상근 증후군(엉덩이 근육이 신경을 압박함), 오래 앉아 있는 자세, 골반 불균형 등이 좌골신경통을 유발한다. 좌골신경이 눌리거나 자극되면 엉덩이 통증, 허벅지 및 종아리 저림, 다리가 찌릿찌릿 타는 듯한 느낌이 느껴진다.



세란병원 척추센터 김지연 센터장은 18일 “좌골신경통은 한쪽 다리만 아픈 경우가 많고 묵직하거나 쥐어짜는 듯한 통증이 발생한다. 오래 앉아있을 때 악화되며 허리를 숙이거나 기침, 재채기를 할 때에도 통증이 생긴다”며 “다리 저림과 감각 둔함이 함께 나타날 수 있으며 심하면 다리에 힘이 빠진다”고 설명했다.



좌골신경통은 생활습관에 따라 증상의 악화 정도가 크게 달라진다. 오래 앉아 있기, 푹 꺼지는 소파에 기대 앉기, 지갑을 엉덩이 주머니에 넣고 앉기, 갑자기 무거운 물건 들기, 허리 굽힌 채 스마트폰 보기, 운동 부족 등이 특히 좋지 않은 생활습관이다.

김 센터장은 “좌골신경통은 약물치료, 물리치료, 도수치료 등의 기본 치료로 대부분 좋아지는 경우가 많지만 통증이 심한 경우에는 신경차단술, 경막외 주사 등의 치료를 시행한다”며 “환자들의 생활습관 개선과 운동도 특히 중요한데, 코어 근육을 강화하고 30~40분마다 자리에서 일어나는 습관을 가지는 것이 좋다”고 설명했다. 또 “좌골신경통을 방치할 경우 만성화되어 치료가 어려워질 수 있는 만큼, 증상이 나타났을 때 빠른 진단과 치료가 중요하다. 특히 다리 저림이 심해지거나 힘이 빠지는 느낌, 대소변 장애가 동반된다면 신경손상이 진행되고 있다는 신호일 수 있으므로 즉시 전문의 상담을 받아야 한다”고 강조했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



