대구 달성군 정보공개 종합평가 최우수 기관 선정
대구 달성군은 2025년 ‘정보공개 종합평가’에서 대구시에서 유일하게 최우수 기관으로 선정돼 지난해에 이어 2년 연속 최우수 등급을 획득했다고 12일 밝혔다.
정보공개 종합평가는 공공기관의 정보공개 운영 실태를 종합적으로 점검해 제도 운영을 활성화하고 국민 신뢰도를 높이기 위해 2019년부터 매년 시행되고 있다.
2025년 종합평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 561개 기관을 대상으로 2024년 9월부터 1년간의 정보공개 실적을 바탕으로 외부 전문기관에 위탁해 진행됐다. 평가 항목은 사전정보공표, 정보공개 청구처리, 고객관리 등 5개 분야 12개 지표로 구성됐다.
달성군은 전국 군 단위 평균인 84.78점을 웃도는 91.1점을 기록하며 최우수 등급을 획득했다. 특히 사전정보공표와 청구처리 등 주요 항목에서 우수한 평가를 받아 높은 점수를 기록했다. 평가 기준이 강화되고 전반적인 기관 수준이 상향된 가운데 이뤄진 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다.
최재훈 달성군수는 “군민의 알 권리를 최우선 가치로 두고 전 직원이 함께 노력한 결과 2년 연속 최우수 기관이라는 결실을 맺게 됐다”며 “앞으로도 투명하고 신뢰받는 정보공개 서비스 제공을 통해 군민 중심의 행정을 지속적으로 실현해 나가겠다”고 말했다.
