넷플릭스 느와르 드라마 ‘괸당’, 제주서 촬영 시작
2027년 상반기 방영 예정
제주도는 넷플릭스 방영 예정 드라마 ‘괸당’이 오는 22일부터 제주에서 본격적인 촬영에 들어간다고 12일 밝혔다.
드라마 ‘괸당’은 국내 정상급 배우와 제작진이 참여하는 대형 프로젝트로, 해안도로와 오름, 농어촌 마을 등 제주의 독특한 풍광을 주요 무대로 활용한다. 엔젤그라운드와 스튜디오N이 공동 제작하며, 한석규·윤계상·추자현·유재명·김종수·고두심 등이 출연한다.
작품은 제주의 패권을 둘러싼 세 가문의 대립을 그린 느와르다. ‘괸당’은 제주어로 ‘친척’ 등 가까운 집단을 뜻한다. 최정열 감독이 연출을 맡아 2027년 상반기 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.
제주도는 이번 제작을 위해 제주콘텐츠진흥원과 협업해 촬영장소 섭외 시 원스톱 사전검토 서비스 등 행정 지원을 제공하고, 심사를 거쳐 최대 1억원의 인센티브를 지급할 예정이다.
오영훈 제주도지사는 “지난해 ‘폭싹 속았수다’ ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적 인기를 끌며 제주 소재 콘텐츠의 경쟁력을 입증했다”며 “이번 ‘괸당’ 촬영이 제주를 국내외에 알리는 계기가 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
한편 제주도는 지난해 5월 전국 광역지자체 중 처음으로 넷플릭스와 업무협약을 맺고, 글로벌 OTT플랫폼 통한 제주 알리기에 주력하고 있다.
OTT(Over The Top)는 별도의 방송 장비 없이 앱이나 웹을 통해 영상 콘텐츠를 시청할 수 있는 서비스다. 스마트폰, 태블릿, PC, 스마트TV 등 다양한 기기에서 언제 어디서나 이용할 수 있어 전통적인 방송을 빠르게 대체하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사