지역의사제 최다 수혜는 ‘이곳’…학교당 2.5명 의대행

종로학원 분석

2027학년도 의과대학 신입생부터 '지역의사제'가 도입된다. 지역의사제로 의대에 입학하면 정부로부터 등록금, 생활비 등을 모두 지원받고 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무를 해야 한다. 사진은 1월 28일 서울 강남구 대치동 의대 입시 학원 모습. 연합뉴스

의대 모집 인원 확대에 따라 올해부터 시행되는 지역의사제로 가장 수혜를 보는 곳은 제주라는 전망이 나왔다.