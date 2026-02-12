정장수 전 대구 부시장 “통합시 대구 자치구 권한 확대 절실”
행정통합을 추진 중인 대구에서 자치구 권한 확대가 필요하다는 목소리가 나오고 있다.
중구청장 출마를 선언한 정장수 전 대구시 경제부시장은 급물살을 타고 있는 대구경북 행정통합과 연계해 대구 7개 자치구에 대한 재정, 자치권한 확대를 공식 건의한다고 12일 밝혔다.
정 전 부시장은 “대구·경북 행정통합은 선택의 문제가 아니라 생존의 문제로 이번에 반드시 통합특별법을 통과시키고 6월 지방선거에서 통합특별시장을 뽑아야 한다”며 “통합 논의와 함께 자치구에 대한 재정, 자치권한 확대를 검토해 줄 것을 요청한다”고 말했다.
정 전 부시장에 따르면 현재 자치구의 세입은 재산세, 사업자분과 종업원분 주민세, 등록면허세가 전부인 반면 시·군의 세입은 이에 더해 자동차세와 주민세 개인분, 지방소득세, 담배소비세가 추가된다.
이런 세입구조 하에서 대구·경북이 통합되면 경북 22개 시·군과 대구 2개 군에 비해 대구 7개 자치구는 상대적으로 열악한 세입구조에 조정교부금의 차별까지 더해져 이중의 재정 역차별을 받게 된다는 것이다.
정 전 부시장은 고질적인 자치구 재정부족 문제 해결이 반드시 필요하다고 강조했다. 자치구 재원 대부분이 복지비로 지출돼 지역발전을 위해 투자할 수 있는 가용재원은 사실상 전무한 현실을 꼬집었다. 이에 지방교부세 자치구 직접 교부, 조정교부율 인상 등 자치구 재정문제 해결을 위한 제도 개선을 전향적으로 추진해줄 것을 건의했다.
이어 시·군은 도시계획 권한을 비롯해 광범위한 독립권한을 가지고 있는 반면에 자치구는 대부분의 자치권한이 광역시에 있어 통합과 함께 자치구의 권한을 형평성에 맞게 조정할 필요가 있다고 덧붙였다.
정 전 부시장은 “대구·경북이 통합되면 24개 시·군과 7개 자치구가 동등한 수준의 재정구조와 자치권한을 가지는 것이 옳다”며 “비단 대구 7개 자치구뿐만 아니라 광주시와 대전시 자치구에도 공통되는 문제인 만큼 국회 차원에서도 함께 검토해야 한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
