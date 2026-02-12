“새벽 2시 사무실서 4차”…술판 벌이고 SNS 올린 경찰
경남경찰청 소속 경찰관들이 새벽 시간에 관서 사무실에서 음주하는 사진을 SNS에 올려 논란이 일고 있다. 다만 사진이 촬영됐던 당시는 이들의 근무 시간은 아니었던 것으로 알려졌다.
12일 경남경찰청에 따르면 경남경찰청 한 기동대 소속 경찰 4명이 사무실에서 맥주와 안주 등을 테이블에 올려놓은 채 함께 찍은 사진이 경찰 개인 SNS에 올라왔다.
경찰관이 착용한 시계를 살펴보면 게시물을 올린 시간은 오전 2시쯤이다. 이 사진에는 ‘마지막 남은 사람은 사무실에서 4차 T인데 왜 눈물이 나지’라는 문구가 적혀 있다.
사진을 찍은 당시 근무 시간은 아니었던 것으로 알려졌으나, 경찰은 근무 시간 여부를 떠나 동료들과 함께 근무하는 공간에서 음주한 사실 자체가 부적합하다고 보고 있다.
경찰 관계자는 “현재 구체적 사실관계 여부를 파악 중”이라며 “내용을 확인하는 대로 감찰에 착수해 적절한 조치를 할 것”이라고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사