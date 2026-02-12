담배 피우는데 ‘얼굴 찡그린다’고 여성 폭행한 40대 男 구속 기소

대구지검 김천지청, 일면식도 없는 여성에게 주먹 휘두른 남성 상해 혐의로





대구지검 김천지청은 담배를 피우는 자신에게 얼굴을 찡그렸다는 이유로 일면식도 없는 여성을 폭행한 혐의(상해)로 A씨(40대)를 구속기소 했다고 12일 밝혔다.



A씨는 지난달 23일 경북 구미시내 한 버스정류장에서 일면식도 없는 여성(40대)에게 주먹을 휘둘러 안와골절 등 전치 4∼5주의 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.



A씨는 경찰 조사에서 “내가 담배를 피우니까 피해자가 얼굴을 찡그리며 혼잣말하길래 폭행했다”고 진술했다.



검찰은 “A씨의 죄에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 말했다.



김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



