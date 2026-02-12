전남도, ‘전남형 보육정책’ 본격 추진… 5303억 투입
전남도는 도청 김연수실에서 전남도 보육정책위원회를 열고 2026년 보육정책 시행계획과 보육료 수납한도액 등 주요 안건을 심의·의결했다고 12일 밝혔다.
전날 열리 위원회에는 보육 관련 전문가, 어린이집 원장 및 보육교사 대표, 공익 대표, 학부모 대표 등이 참석해 다양한 의견을 나눴다.
심의·의결된 주요 내용은 3~5세 보육료 수납한도액, 어린이집 필요경비 수납한도액, 보육 교직원 보수교육 위탁기관 선정, 보수교육 교육비, 2026년 보육정책 시행계획 등이다. 이번 결정은 3월 1일부터 적용된다.
보육료 수납한도액은 정부 인건비를 지원받지 않는 민간·가정 어린이집에서 정부지원 보육료 28만원 외에 3~5세 아동 보호자에게 추가로 받을 수 있는 부모 부담 보육료를 정하는 것이다.
전남도는 부모의 경제적 부담을 줄이고, 어린이집 운영 여건과 물가상승률, 최저임금 인상률 등을 종합적으로 고려해 지난해보다 8000원 인상하기로 했다.
이에 따라 학부모가 추가로 부담해야 하는 보육료는 전남도와 22개 시군이 지원한다. 2020년부터 추진해온 전남형 무상보육 정책에 따라 이번 한도액 인상에도 실제 학부모 자부담 보육료는 전액 지원된다.
또한 영유아의 건강한 성장과 발달을 위해 어린이집 급식비 수납한도액도 월 3만5000원으로 지난해보다 5000원 인상됐다. 이는 물가상승률과 타 시·도 수준을 고려한 결정으로, 연간 6만원이 추가로 인상되는 셈이다.
2026년 보육정책 시행계획에 따라 전남도는 부모의 양육지원 체계 강화에 중점을 두고, 영유아 중심 보육환경 조성 및 공공책임 강화, 보육환경 안전관리와 서비스 품질 고도화, 보육교직원 전문성 강화와 처우개선 등을 위해 총 5303억원을 투입할 계획이다.
유미자 전남도 여성가족정책관은 "저출산으로 초래된 인구 소멸 위기를 극복하기 위해 튼튼한 보육환경 조성이 무엇보다 중요하다"며 "아이 낳고 키우기 좋은 전남을 만들기 위해 다양한 도 자체 지원책을 마련하고 있다"고 밝혔다.
