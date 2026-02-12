주성은 작가 ‘디지털 월세 내는 마케터의 AI 생존기’ 출간
마케터들의 고충에 깊이 공감하며 AI 마케팅의 진짜 생존법을 담은 신간 ‘디지털 월세 내는 마케터의 AI 생존기’(출판사 조이투더월드)가 출간됐다.
10년 차 대기업 마케터 출신인 주성은 작가는 이 책을 통해 AI가 모든 것을 해결해 준다는 환상을 걷어내고, 실무자가 겪는 현실적인 고민과 데이터로 증명된 해결책을 제시한다.
모든 기업이 AI를 외치는 시대인 가운데, 실무 현장에서는 상당수가 AI 툴만 도입하면 고품질 콘텐츠가 버튼 하나로 ‘뚝딱’ 만들어지는 것으로 착각한다. 실제로 30초짜리 고퀄리티 AI 영상을 제작하는 데는 정교한 기획과 수정 과정을 거쳐 최소 3시간 이상의 ‘인간 노동’이 필요하다.
저자는 가장 먼저 ‘디지털 월세’라는 개념을 화두로 던진다. 미드저니, 런웨이 등 업무 효율을 높여주는 유료 AI 툴을 쓰기 위해 매달 지불하는 구독료가 마치 부동산 월세처럼 고정 비용이 된 시대상을 반영한 용어다. 저자는 AI를 손발처럼 부리는 사람과, 비용이나 두려움 때문에 이를 외면하는 사람 사이의 격차가 무섭도록 빠르게 벌어지는 ‘디지털 버전의 부익부 빈익빈’을 만든다고 날카롭게 경고한다.
특히 이 책은 실무 디자이너, 영상 PD, 콘텐츠 마케터, 1인 크리에이터 등 각 직군별로 어떤 AI 툴을 조합해야 한정된 예산 안에서 최대의 효율을 낼 수 있는지에 대한 ‘가성비 디지털 월세 플랜’을 솔루션으로 제안한다.
무분별한 유료 구독으로 인한 ‘디지털 파산’을 막고, 현업에서 즉시 몸값을 높일 수 있는 구체적인 워크플로우를 담아낸 것이 특징이다. 또한 검색의 시대가 막을 내리고 AI가 정보를 먼저 제안하는 흐름에 발맞춘 ‘지이오(GEO, Generative Engine Optimization)’ 트렌드 등 미래 마케팅의 이정표가 고스란히 담겼다.
주성은 작가는 “AI는 당신의 뇌를 대신하는 대리인이 아니라, 당신의 손과 발을 100개로 늘려주는 ‘슈퍼 슈트’일 뿐”이라며, “사고의 앞단인 ‘기획’과 ‘디렉팅’ 능력이 AI 시대 마케터의 핵심 역량이 될 것이다”고 강조했다.
해당 신간은 예스24, 알라딘, 교보문고 등 주요 온·오프라인 서점에서 만나볼 수 있다. 종이책 발행에 이어 오는 2월 중에는 전자책(e-book)으로도 출시될 예정이다.
