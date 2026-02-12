김선호, 네티즌 어워즈 남자연기상 ‘톱5’ 진입
배우 김선호가 2월 네티즌 어워즈 남자연기상 부문에서 가파른 상승세를 보이며 톱5에 안착했다. 투표 중반부에 접어든 시점에서 순위를 대폭 끌어올리며 ‘차트 역주행’의 주인공으로 부상했다. 3일 만에 16위→5위…숫자가 증명한 팬심 결집력이 화제다.
12일 오전 9시 기준 김선호는 1200표(득표율 7.0%)를 기록하며 5위에 올랐다. 지난 9일 119표(1.0%)로 16위에 머물렀던 것과 비교하면 불과 삼일 만에 11계단을 끌어올린 셈이다.
특히 현재 10위인 장기용(573표)을 넘어선 상태로, 상위권 경쟁 구도에 본격적으로 합류했다는 점에서 의미가 크다. 투표가 후반부로 향할수록 표심이 더욱 집중되는 경향을 고려하면, 추가 상승 가능성도 배제할 수 없다.
업계에서는 팬덤 ‘선호하다’를 중심으로 한 국내외 팬들의 조직적인 참여가 본격화된 결과로 분석하고 있다. 단기간 내 폭발적인 득표 증가가 이를 방증한다.
이번 상승세의 배경에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 이 사랑 통역 되나요?의 글로벌 흥행이 자리한다. 해당 작품은 최근 2주 연속 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문 1위를 기록하며 전 세계적인 관심을 모았다.
극 중 김선호는 다중언어 통역사 ‘주호진’ 역을 맡아 특유의 섬세한 감정 연기와 로맨틱 코미디 장르 적합성을 다시 한번 입증했다. 작품 흥행과 맞물려 글로벌 팬층의 유입이 확대되면서, 투표 화력 역시 동반 상승한 것으로 풀이된다.
현재 남자연기상 부문은 변우석(1위, 4,793표), 로운(2위, 2,068표), 이준기(3위, 1,411표) 등이 선두 그룹을 형성하고 있다. 김선호가 현재의 상승 탄력을 유지할 경우, 상위권 판도에 적지 않은 변수가 될 가능성도 제기된다.
네티즌 어워즈 관계자는 “신작 흥행과 맞물려 김선호의 투표 증가세가 뚜렷하다”며 “후반부 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다”고 전했다.
