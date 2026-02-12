“제주에선 부르세요”… 호출형 버스, 읍면 전 지역으로 확대
제주도는 오는 25일부터 부속섬을 제외한 도내 모든 읍면에서 호출형 버스 ‘옵서버스’를 확대 운영한다고 12일 밝혔다.
옵서버스는 2023년 제주시 애월읍과 서귀포시 남원읍 일부 마을에 첫 시범 도입된 이후 제주시 한림읍·한경면, 서귀포시 성산읍·표선면 등으로 점차 확대됐다. 올해는 서귀포시 대정읍과 안덕면이 새롭게 추가된다.
운행 방식은 오전 6시부터 오후 2시까지는 고정노선으로 시간표에 따라 운행하고, 이후에는 수요에 따라 호출 방식으로 운영된다.
현재 8개 읍면에서 공영버스 32대가 운행 중이며, 2월말부터 대정읍과 안덕면에 10대가 추가 투입될 예정이다.
불편 해소를 위해 운영 방식도 일부 개선된다. 기존 통합 운영했던 성산읍과 표선면은 권역을 분리해 배차 대기시간을 줄인다.
이미 승객이 탑승한 버스라도 같은 방향이면 전화 호출 없이 현장에서 합승할 수 있는 ‘미호출자 탑승 처리 방법’도 마련했다.
고령자 이용이 많은 것을 고려해 ‘옵서버스 서포터즈’ 활동을 강화한다. 지난해 연 2회에 그쳤던 홍보 활동을 올해는 매월 모든 읍·면으로 확대해 마을회관과 경로당을 직접 찾아가 안내할 예정이다.
‘옵서버스’는 이용자가 적은 읍면지역 버스 운행에 따른 비용 손실 문제를 해소하기 위해 도입됐다.
앞서 제주도가 시범 운행 기간 기존 노선버스와 옵서버스를 교차 운행해 자체 분석한 결과 기존 노선버스의 공차 운행이 줄고, 이용자들의 대기 시간은 단축된 것으로 나타났다. ‘옵서’는 제주어로 ‘오세요’라는 뜻이다.
김삼용 제주도 교통항공국장은 “옵서버스는 노선 선택지가 많지 않은 읍면 주민의 이동권을 보장하기 위한 정책”이라며 “도민들이 체감할 수 있는 편리한 교통 환경을 조성하도록 이용자의 목소리를 지속적으로 청취해 나가겠다”고 말했다.
한편 지난해 5월 8개 읍면으로 확대 운영을 시작 이후 이용객은 약 8만8000명이며, 일평균 354명이 이용한 것으로 집계됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
