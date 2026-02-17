설 연휴 고향 대신 해외 여행?…“니파 바이러스 주의”
설 연휴 당일이지만, 가족들끼리 왁자지껄한 풍경은 예전만 못한 분위기다. 긴 연휴 기간을 이용해 고향 대신 해외 여행을 가는 수요가 늘고 있기 때문이다. 실제 한 여행사의 올해 설 연휴 패키지 예약률은 전년 동기 대비 약 25% 이상 증가했으며 해당 기간 인천국제공항의 주차장 사전 예약분도 이미 동 났다는 보도들이 이어지고 있다.
다만 정부 등 일각에선 설 연휴 이후 일상으로 복귀한 이들을 통해 해외 감염병이 유행되진 않을까 우려하는 분위기도 감지된다. 질병관리청 지역 검역소들은 최근 잇따른 해외 여행 흐름 속, 니파 바이러스 등 감염병에 대한 각별한 주의를 당부하고 있다.
최근 일부 외신 보도에 따르면 치명률이 최대 75%에 달하는 니파 바이러스 감염병 환자가 인도에서 발생, 아시아 인근 국가들이 비상 경계 태세에 돌입했다. 니파 바이러스는 1998년 말레이시아의 돼지 농장에서 처음 보고된 지역 이름을 따 명명됐다.
바이러스의 잠복기는 4일에서 최대 3주로, 발열·두통·근육통 등이 나타나며 악화될 경우 현기증, 의식 저하 등 신경계 증상이 발현되는 것으로 알려졌다. 심한 경우 사망에 이를 수 있으며 코로나19처럼 폐렴을 유발할 가능성도 전해진다. 아울러 니파 바이러스의 감염 경로로 여러 루트가 거론되고 있지만 오염된 식품 섭취와 사람 간 전파로 전염 가능성 역시 거론된다.
이에 의료계에선 해당 바이러스에 대한 공인된 백신 혹은 치료제가 아직 없는 상황 속에서 감염병 예방에 만전을 기해야 한다는 목소리가 나온다. 한의학에서도 이런 감염병 예방을 위해 ‘피사(避邪, 나쁜 기운을 피함)’와 ‘습열독(濕熱毒)’을 경계해야 한다고 본다.
특히 손으로 눈·코·입을 만져 바이러스가 우리 몸에 들어오는 만큼, 흐르는 물에 손을 자주 씻을 것을 권한다. 피부 표면의 바이러스를 씻어내 방어선을 지키는 것이야 말로 가장 기초적인 양생법이라 하겠다.
아울러 바이러스와 싸워 살아남을 수 있는 가장 큰 무기는 ‘자체 면역력’이다. 한의학에선 ‘정기존내 사불가간(正氣存內 邪不可干)’, 즉 ‘내 몸의 정기(면역력)가 튼튼하면 사기(바이러스)가 침범하지 못한다’는 원리가 있는데, 자체 면역력을 키우는 것 역시 매우 중요하다. 바이러스에 노출돼도 누구는 무증상이고 누구는 중증으로 가는 차이가 바로 면역력 유무에 달려 있다.
특히 한의학에선 면역력을 회복시키기 위해 주로 한약이 처방된다. ‘경옥고(瓊玉膏)’가 대표적인데, 폐의 진액을 보충해 호흡기 점막을 튼튼하게 만드는 효과가 있다. 바이러스가 침투하는 1차 관문인 호흡기 방어력을 높이는 데 효과적이다. 아울러 ‘우황청심원(牛黃淸心元)’ 역시 효과적인 한약으로 꼽힌다. 니파 바이러스 등이 무서운 이유는 ‘고열로 인한 뇌염’을 일으키기 때문인데, 해당 한약은 고열로 인한 뇌 손상을 막는 보호막 역할을 할 수 있다.
우황청심원이 뇌 조직을 활성화하는 효과를 증명한 연구 결과도 존재한다. 자생한방병원이 국제 학술지 ‘항산화(Antioxidants)’에 게재한 연구 결과에 따르면 우황청심원은 뇌 신경재생인자들의 발현량을 증가시켰다. 구체적으로 우황청심원을 처리한 대뇌피질 신경세포에 뇌졸중을 유도한 이후 세포재생 관련 유전자 중 하나인 NF200(Neurofilament200-kDa)과 신경 재생에 주요한 역할을 하는 단백질 GAP-43(Growth Associated Protein-43)의 발현량이 유의하게 높아진 것이 확인됐다.
치료제가 없는 바이러스일수록 기본 위생과 기초 면역을 지키는 한의학적 지혜가 가장 강력한 백신이 될 수 있다는 것을 명심하도록 하자.
신민식 잠실자생한방병원장
