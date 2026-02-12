시사 전체기사

[단독]권노갑 “정청래 안타깝다…합당, DJ처럼 설득하고 기다리라 했다”

입력:2026-02-12 10:09
“몰려있는 鄭, 안타까워”
“조국, 결국 우리 당원…통합은 마땅한 일”

권노갑 더불어민주당 상임고문이 10일 국회도서관에서 열린 박찬대 민주당 의원 출판기념회에서 옆자리에 앉은 정청래 민주당 대표에 조언을 건네고 있다. 연합뉴스

“정청래 대표가 참 안타까워. 김대중 전 대통령처럼 합당을 설득하며 기다리라 했지.”

권노갑 더불어민주당 상임고문은 12일 국민일보와 전화 인터뷰에서 이같이 말했다.

권 고문은 지난 10일 국회도서관에서 열린 박찬대 민주당 의원 출판기념회에서 마침 옆자리에 앉은 정청래 민주당 대표에 조언을 건넸다고 한다. 민주당과 조국혁신당 통합은 ‘마땅히 해야 할 일’인데, 충분한 설득 과정을 거치지 않고 일을 추진한 정 대표를 지켜보며 안쓰러운 마음이 들었다는 것이다. 이에 권 고문은 김 전 대통령의 지혜를 정 대표에 말해주고 싶었다고 한다.

권 고문은 “정 대표가 참 어려운 입장에 놓여 있다. 정 대표에 모든 것을 혼자 결정하지 말라고 말했다”며 “최고위원들 사이에서 당 통합에 대한 의견이 분분하면 반대하는 사람을 개별적으로 만나 반대 이유를 듣고 합당해야 할 이유를 차근차근 설명해야 한다고 조언했다”고 말했다.

이어 “일단 경청하고, 이해와 설득을 시키고, 설득이 안 되면 계속 기다리는 등 절차를 밟아야 한다”며 “당대표가 혼자서 다 결정하고 빨리빨리 하려고만 하면 안 된다고도 했다”고 강조했다.

권 고문은 특히 통합에 반대하는 인사들에게는 혁신당과의 통합이 꼭 필요한 일임을 설득해야 한다고 조언했다고 한다. 권 고문은 “조국 대표가 어떤 사람인가. 문재인 전 대통령 밑에 민정수석, 법무부장관으로 있었다. 결국 우리 당원”이라며 “조 대표가 우리 당원인데 통합을 못 할 일이 뭐가 있느냐고 설득하라 했다”고 말했다.

이어 “통합에 실패한다면 혁신당이 민주당에서 공천 못 받은 인사들을 호남 등 지역에 출마시켜 경쟁하게 되는 볼썽사나운 일이 벌어진다”며 “그걸 막기 위해서라도 당을 통합해 통합 경선을 치러야 한다는 명분으로 설득하라 했다”고 강조했다.

정 대표는 권 고문의 조언을 듣고 “그렇게 하겠다”고 답했다고 한다. 정 대표는 이어 지난 11일 국회 최고위원회의 모두발언 서두에 “민주주의는 항상 반대가 있다. 설득하고 또 설득해야 한다”며 권 고문의 조언을 언급했다. 그러면서 ‘지방선거 전 합당 논의 중단, 지방선거 후 당 통합’ 결단 사실을 알렸다.

권 고문은 “지금 비난의 목소리가 전부 정 대표로 향해 정 대표가 몰려있는 상태”라며 “같은 동지로서, 후배로서 안타깝고, 옛날에 김 전 대통령이 엄청난 비난을 받았던 일들이 생각난다”고 말했다.

권 고문은 “1991년 평화민주당이 60석 이상, 꼬마민주당은 6석밖에 안 됐을 때 김 전 대통령은 합당을 추진하며 공천을 ‘50대 50’으로 주자고 했다. 소장파 의원들이 김 전 대통령에 얼마나 반대를 했겠느냐”며 “김 전 대통령은 그들과 개별적으로 밥을 먹으며 의견을 듣고, 기다렸다. 결국 설득해 합의 통과시켰다”고 말했다.

권 고문은 또 “김 전 대통령이 1995년 정계 은퇴를 번복했을 때, 온 신문에서 ‘사기꾼, 거짓말쟁이’라고 도배하고 당내에서도 90%가 복귀에 반대했다”며 “그럼에도 설득하고 설득했다. (복귀에 반대했던) 이기택 총재에게도 사과했다. 결국 만장일치로 새정치국민회의를 창당했다”고 말했다.

이어 “1997년 대선 때도 독불장군 같은 이회창 전 총재가 무시하던 김종필, 박태준을 당이 다른 데도 설득해 호남·충청·대구·경북의 DJP 연합을 이뤘다”며 “그 사람들이 이 전 총재 쪽으로 갔으면 50년 만의 정권교체에 성공할 수 없었는데, 김 전 대통령의 ‘설득의 힘’이 통한 것”이라고 강조했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

