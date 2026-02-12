‘말띠’ 고지우·김민주·이율린·안송이·박주영 “2026시즌을 나의 해로 만들겠다”
2026년 병오년(丙午年), 뜨거운 열정을 상징하는 ‘붉은 말의 해’를 맞아 KLPGA투어 말띠 선수들이 올해를 자신의 해로 만들기 위해 해외 전지훈련장에서
시즌 준비에 박차를 가하고 있다.
2002년생 신예들부터 1990년생 베테랑까지, 이들의 지난 시즌 소회와 2026시즌에 임하는 각오를 들어 보았다.
눈에 띄는 선수는 작년에 나란히 우승컵을 들어 올리며 KLPGA투어의 차세대 선두주자로 우뚝 선 2002년생 말띠 선수들이다.
지난해 통산 3승 고지에 오른 고지우(24·삼천리)를 비롯해 생애 첫 우승의 기쁨을 맛본 김민주(24·삼천리)와 이율린(24·두산건설 We’ve) 등이다.
고지우는 작년에 상금순위 15위에 오르며 말띠 주자 중 가장 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 맥콜·모나 용평 오픈 with SBS Golf에서는 KLPGA투어 역대 36홀 최저타 신기록(126타)을 수립하며 우승했다.
고지우는 “매년 조금씩 성장하고 있음을 느끼고 있는데, 2025시즌 역시 그 흐름 안에 있었던 해였다”고 돌아 보며 “시즌 후반 부상으로 초반의 좋은 기세를 끝까지 유지하지 못한 아쉬움은 남지만, 경기 운영과 비거리 면에서 확실한 발전을 체감하며 자신감을 얻었다”고 했다.
아랍에미레이트연합 두바이에서 훈련중인 고지우는 “단기적인 결과에 연연하기보다 골프 인생을 길게 가져갈 수 있는 스윙과 멘탈을 만드는 데 주력할 것”이라며 “붉은 말의 해를 맞아 더 단단한 마음으로 나만의 리듬을 유지하며 시즌을 완주하고 싶고, 꾸준히 상위권 경쟁을 펼쳐 우승을 추가하겠다”고 각오를 다졌다.
테가 큰 검은색 선글라스가 트레이드 마크인 김민주는 작년에 ‘iM금융오픈 2025’에서 생애 첫 우승을 차지하며 개인 커리어 하이인 상금순위 20위로 시즌을 마쳤다.
김민주는 “상반기에는 샷 감이 좋았는데, 하반기로 가면서 체력 저하로 인해 샷이 흔들려 아쉬웠다”며 “그래도 목표였던 첫 우승을 이뤄 너무 감사한 한 해였다”고 작년 한 해를 뒤돌아봤다.
그는 이어 “시즌 중 좋은 샷 감을 오래 유지하기 위해 스윙을 견고하게 만드는 연습을 하고 있다”라며 “올해 목표는 시즌 3승과 메이저 대회 톱5 진입이다. 붉은 말의 해인 만큼 뜨거운 열정으로 더 멋진 모습을 보여 드리겠다”는 당찬 포부를 밝혔다.
이율린의 2025시즌은 더욱 드라마틱했다. 그는 시즌 5차 연장까지 이어지는 혈투 끝에 상상인·한경 와우넷 오픈 2025에서 데뷔 이후 첫 우승의 감격을 누렸다.
이율린은 “꿈만 같았던 우승을 경험하며 스스로를 칭찬해주고 싶었던 한 해였다”라며 “시즌 초반 샷 미스로 힘든 시간을 보내기도 했지만, 조바심내지 않고 스스로를 믿었더니 이겨낼 수 있었다”고 회상했다.
이어 “올해는 아이언의 그린 적중률을 높여 더 안정적인 골프를 선보이는 것이 일차적인 목표고, 한 단계 더 욕심을 내어 다승에 도전해보고 싶다”고 목표를 말한 뒤 “말의 해라 더욱 기대된다. 응원해주시는 만큼 좋은 모습 보여 드리겠다”고 결기를 내보였다.
꾸준한 경기력을 자랑하는 1990년생 말띠 언니들의 활약도 기대된다. 지난 시즌 최다 출전 및 최다 예선 통과 기록을 경신하며 건재함을 과시한 안송이(36·KB금융그룹)와 세 차례 준우승을 기록하며 베테랑의 저력을 보여준 박주영(36·동부건설)의 각오가 남다르다.
안송이는 2026시즌 전무후무한 대기록 달성을 앞두고 있다. 통산 389경기에 출전한 안송이는 올 시즌 11개 대회만 더 소화하면 KLPGA투어 최초로 400경기 출전이라는 금자탑을 쌓게 된다.
또한 9개 대회에서 컷 통과하면 최초로 300경기 예선 통과 기록까지 달성하게 된다.
안송이는 “기록 경신에 대한 책임감은 있지만, 경험에서 나오는 노련함으로 더 안정적인 플레이를 보여드리는 것이 먼저라고 생각한다. 2026시즌도 성실하게 포기하지 않는 플레이를 펼칠 테니 많은 응원 부탁드린다”고 전했다.
박주영도 올 시즌 우승을 목표로 베트남에서 후배 이정민(34)과 담금질을 하고 있다.
그는 “지난해 아이언 샷은 만족스러웠으나 3~5m 퍼트를 놓친 적이 많아 우승 문턱에서 멈췄던 것이 가장 아쉬웠다”라며 “현실적으로 연습 시간을 충분히 확보하기 어려운 환경이지만, 약 2주간의 전지훈련에서 실전 감각을 최대한 끌어올리겠다”고 밝혔다.
박주영은 이어 “필드에서 뛸 수 있는 날이 뛴 날보다 적게 남았다는 걸 알고 있는 만큼, 더 밝게 웃으며 후회 없는 성적을 보여 드리겠다. 목표는 1승 이상을 거두는 것이다”고 했다.
이들 외에도 문정민(24·동부건설), 최가빈(23·삼천리), 송은아(24·대보건설), 유지나(24·신협), 홍예은(24·메디힐), 정소이(24·노랑통닭), 홍현지(24) 등 말띠 선수들이 활약이 기대된다.
KLPGA투어는 오는 3월12일 태국 방콕 인근 아마타스프링CC(파72)에서 나흘간 열리는 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)을 시작으로 대장정에 돌입한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
