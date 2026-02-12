‘말띠’ 고지우·김민주·이율린·안송이·박주영 “2026시즌을 나의 해로 만들겠다”

붉은 말의 해인 병오년을 맞아 맹활약이 기대되는 KLPGA투어 말띠 선수들. KLPGA

2026년 병오년(丙午年), 뜨거운 열정을 상징하는 ‘붉은 말의 해’를 맞아 KLPGA투어 말띠 선수들이 올해를 자신의 해로 만들기 위해 해외 전지훈련장에서

2026시즌 붉은 열정으로 KLPGA투어를 누빌 말띠 선수들(왼쪽부터 시계방향으로 고지우, 김민주, 이율린). KLPGA