공화당 6인의 반란…美 하원, 트럼프 캐나다 관세 취소 결의안 가결

민주당 압도적 다수와 공화당 6인, 캐나다에 대한 관세 취소 결의안 통과시켜

트럼프, 공화당 의원들에 “심각한 대가” 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

미국 연방 하원이 11일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 캐나다 대상 관세를 철회하는 결의안을 통과시켰다. 실제 관세를 취소하는 효과보다는 상징적인 성격의 결의안이지만 공화당 내에서 찬성표가 6표나 나오는 등 관세 정책에 대한 반란 조짐이 확인됐다. 트럼프는 해당 의원들에게 “심각한 대가”를 거론하며 위협했다.



하원은 이날 표결에서 트럼프가 국가비상사태를 근거로 부과한 캐나다산 수입품 관세를 철회하는 결의안을 찬성 219표 대 반대 11표로 통과시켰다. 결의안은 민주당 소속 그레고리 믹스 하원의원이 발의했다. 공화당에서는 반(反) 트럼프 소신파인 토머스 매시 의원과 돈 베이컨 의원 등 6명이 찬성표를 던졌다. 민주당은 재러드 골든 의원 1명을 제외하고 전원이 찬성했다.



매시 의원은 엑스에 “과세 권한은 행정부가 아닌 하원에 있다”고 말했다. 베이컨 의원도 표결 전 언론에 “우리는 무역 협정을 맺고 있으며 그들(캐나다)은 좋은 동맹국이었다. 나는 관세 부과에 반대할 것”고 밝혔다. 결의안을 발의한 믹스 의원도 하원 회의장에서 “국가비상사태는 존재하지 않는다”고 역설했다. 트럼프는 지난해 2월 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 국가비상사태를 선포하고 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과했다.



이번 결의안이 트럼프의 관세 정책을 중단시킬 가능성은 희박하다. 상원에서도 통과될 가능성이 크지만 트럼프가 거부권을 행사할 것이 확실시되기 때문이다. 하지만 트럼프의 핵심 경제정책인 관세에 대해 공화당 내부에서도 공개 반대 목소리가 나오는 것은 트럼프에게는 정치적 타격으로 해석될 수 있다. 뉴욕타임스는 이번 표결에 대해 “상징적이지만 정치적으로 중대한 경고”라며 “무역에 대한 의회의 권한을 백악관에 계속 넘겨주고 있는 데 대해 일부 공화당 의원들 사이에서 불만이 커지고 있음을 보여주는 한편, 관세 부과로 유권자들이 피해를 보고 있다는 우려도 반영하고 있다”고 전했다.



하원 공화당 지도부는 이번 표결을 진행하지 못하도록 의원들을 대상으로 표 단속에 나섰지만 결국 실패했다. 의회 전문매체 더힐은 이번 결의안 통과는 “트럼프 대통령과 공화당 지도부 모두를 타격하는 표결”이라고 평가했다.



트럼프는 결의안 표결이 진행되는 시점에 트루스소셜에 “하원이든 상원이든 관세에 반대표를 던지는 어떤 공화당 의원도 선거 때 심각한 결과를 겪게 될 것이며 그것은 예비선거(Primaries)도 포함된다”며 “관세는 우리에게 경제적 안보와 국가안보를 가져다 줬으며 어떤 공화당원도 이 특권을 파괴하는 데 책임을 져서는 안 된다”고 경고했다. 그러면서 “그 단어(관세)를 언급하는 것만으로도 다른 나라들이 우리의 가장 강력한 요구에 동의하게 만든다”고 주장했다.



트럼프에게 이번 결의안이 뼈아픈 것은 연방대법원이 관세 정책의 적법성에 대한 판결을 앞두고 있어서다. 트럼프는 그동안 관세가 미국 경제를 살린다고 연방대법원을 압박해왔다.



전통적으로 공화당은 관세에 반대하며 자유무역과 시장 개방을 강조해왔다. 하지만 트럼프가 취임하며 관세를 전면에 내세우자 대부분 침묵하며 트럼프를 추종해왔다. 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 이날 표결 직전까지도 언론 인터뷰에서 “관세는 대통령이 경쟁의 장을 평준화하고 미국을 다시 정상에 올려놓기 위해 매우 효과적으로 사용해 온 도구”라며 “의회가 그 과정에 개입하는 것은 잘못된 일”이라고 주장했다. 하지만 민주당뿐 아니라 공화당 내에서도 대통령의 광범위한 관세 부과 권한이 문제가 있다는 목소리가 나온 것이다. 상원에서도 지난해 10월 유사한 성격의 관세 관련 결의안이 공화당 의원 4명의 찬성으로 통과된 바 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



