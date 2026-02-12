경인여대, 학사학위과정 전국 공모전서 수상자 배출

경인여대 제공

유아교육학과(학위) 노정호 졸업생이 최고상인 대상을 수상하며 전국 최고 사례로 선정됐다. 보건환경학과(학위) 신정우 졸업생은 우수상, 유아교육학과(학위) 원예은 학생은 장려상을 각각 수상했다. 교무처는 지난 6일 열린 학위수여식에서 장려상을 수상한 원예은 학생에게 졸업 축하와 함께 상장을 전달했다.