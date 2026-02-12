장동혁 “李대통령과 오찬 최고위원들이 재고 요청…재논의할 것”
장동혁 국민의힘 대표가 12일 예정된 이재명 대통과의 오찬 참석 여부를 지도부와 재논의한다고 밝혔다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “여러 최고위원들이 재고를 요청해서 최고위원회의를 마치고 지도부와 함께 이 문제를 다시 논의하고 최종 결정하겠다”며 이같이 말했다.
그는 “오늘 오찬 회동은 어제 대구·전남 나주 행보 중 급작스럽게 연락을 받았다”며 “여러 최고위원의 말처럼 시기상으로나 여러 가지 면을 봤을 때 부부싸움하고 둘이 화해하겠다고 옆집 아저씨를 부른 꼴이라는 것을 충분히 알았다”고 말했다.
이어 “그럼에도 어제 현장에서 만난 시민이 했던 말들, ‘차라리 명절이 안 오면 좋겠다’, ‘혹시 대통령을 만날 기회가 오면 살기 힘들다는 말을 꼭 전해달라’ 그 말씀이 제게 무겁게 남아 있어서 오찬 회동에서 그런 목소리를 전해야겠다는 마음으로 오찬 회동에 응했다”고 설명했다.
장 대표는 “그런데 이후에 법사위에서 대한민국 사법시스템을 완전 무너뜨리는 일이 또 벌어졌다”며 “이제 대통령의 공소 취소를 위해 서명운동까지 벌이겠다면서 80명이 넘는 여당 의원들이 손을 들고 나섰다”고 말했다.
그러면서 “행안위에서는 저희 의견이 전혀 반영되지 않은 채 행정 통합 관련 특별법이 일방 통과되고 오늘 또 그 논의를 이어간다고 한다”며 “심각한 당무 개입도 있었다”고 했다.
그는 “오늘 가면 여야 협치를 위해서 무슨 반찬을 내놨고, 쌀에 무슨 잡곡을 섞었고 그런 것들로 오늘 뉴스를 다 덮으려 할 것”이라며 “대한민국 사법 시스템이 무너져 내리는 소리를 덮기 위해서, 여야 대표와 대통령이 악수하는 사진으로 그 모든 것을 덮으려 할 것”이라고 말했다.
현재 장 대표는 지도부와 오찬 참석 여부에 관한 논의를 진행 중이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
