“전세사기, ‘경기도 주거복지센터’ 찾으세요”
경기도는 올해 말까지 의정부, 구리, 오산 등 3곳에 주거복지센터를 추가 설치할 예정이라고 12일 밝혔다.
경기도는 현재 수원 등 26개 시·군에서 지역주거복지센터를 운영 중으로, 3곳이 추가되면 총 29개 주거복지센터가 가동된다.
경기도 주거복지센터는 주거 약자와 저소득층을 위한 주거복지정책 상담소다. 정부나 도에서 추진 중인 다양한 주거복지정책에 대한 안내는 물론 맞춤형 주거복지제도 추천·공공임대주택 입주 지원 등 주택문제로 고민하는 사람들을 위한 다양한 해결책을 얻을 수 있다.
전세사기 피해로 어려움을 겪고 있는 사람들도 주거복지센터를 방문하면 도움을 받을 수 있다.
전세사기 피해 주택 가운데 긴급하게 시설 보수가 필요한 주택에 한해 최대 2000만원의 공사비를 지원하고 있다. 대상은 안전 확보 및 피해 복구가 시급하지만 임대인의 소재를 알 수 없거나 연락이 두절된 전세사기 피해 주택이다.
이와 함께 주거복지센터에서는 전세사기 피해 가구에 가구당 생계비 100만원을 지원하는 ‘긴급생계비 지원’, 전세사기 피해자 가운데 긴급주거지원 대상자가 새로운 보금자리로 옮길 경우 가구당 최대 150만원의 이사비를 지원한다.
주거복지센터에서 하는 일을 경기주거복지포털(housing.gg.go.kr)으로 확인하고 신청할 수 있다.
김태수 경기도 주택정책과장은 “경기도에서 많은 주거복지 정책을 하고 있지만 잘 몰라서 도움을 받지 못하는 도민들이 많다”면서 “주거 문제로 어려움을 겪고 있다면 집근처 주거복지센터를 찾아 필요한 도움을 받을 수 있는지 확인하는 것이 좋다”고 당부했다.
