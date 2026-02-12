“김건희 입니다…” 지지자에게 보낸 옥중편지 내용
서울남부구치소에 수감 중인 김건희 여사가 최근 지지자에게 자필 옥중 편지를 보내 감사의 뜻을 전했다.
12일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 따르면 이 편지는 한 지지자가 김 여사에게 받은 답장 사진을 공개하면서 알려지게 됐다.
‘김건희입니다’라고 시작하는 편지에서 김 여사는 “마침 오늘은 일요일 저녁 8시를 향해 가는데 두어 시간 전에 굵은 함성이 들려서 눈물을 흘리고 말았습니다”라고 적었다.
이어 “종종 밖에서 저를 응원해주시는 분들에게 손이라도 흔들어 소통하고 싶지만, 창이 전부 통제돼 어쩔 수가 없다”고 설명했다.
김 여사는 “추운 날씨에도 불구하고 저를 위해 위로들을 해주시니 몸이 아파도 기운을 내야겠다”며 “말할 수 없이 감사드린다. 정말 감사드린다”며 편지를 마무리했다.
앞서 서울중앙지법 형사27부는 통일교 청탁·금품 수수 의혹 가운데 2022년 7월 샤넬백과 그라프 목걸이를 받은 알선수재 혐의 일부를 유죄로 판단했다. 다만 도이치모터스 주가조작 가담 의혹과 명태균씨 관련 의혹 등은 범죄 증명이 부족하다며 무죄를 선고했다.
김 여사와 특별검사 측이 모두 항소해 사건은 서울고법에서 다시 심리될 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
