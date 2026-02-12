‘8년 집념’ 이현재가 뚫었다…하남 한강보행육교 첫 삽
105m 미사~한강공원 잇는 보행육교 조성
8년간 논의된 경기 하남시 미사강변도시 주민들의 오랜 숙원이자 이현재 하남시장의 핵심 공약인 ‘한강연결 보행육교’ 건설의 첫 삽을 뜨며 ‘한강 생활권 시대’의 개막을 전격 선포했다.
하남시는 지난 11일 미사강변중학교 시청각실에서 열린 주민설명회를 시작으로 미사한강공원 3호 일원에서 보행육교 착공식을 개최했다.
선동 419번지 일원(선동IC 동측 약 400m)에 설치되는 보행육교는 연장 105m, 폭 5.6m(내측 4m) 규모의 보행 전용 교량으로, 2027년 준공될 예정이다.
그동안 미사강변도시는 한강과 지척에 있으면서도 서울양양고속도로라는 거대한 장벽에 막혀 차량으로 우회해야만 했던 ‘가깝고도 먼’ 곳이었다.
하지만 이번 육교 건설로 단 몇 분 만에 도보나 자전거로 안전하게 한강의 시원한 바람을 마주할 수 있게 된다. 이는 단순히 물리적인 통로가 생기는 것을 넘어, 거대한 한강공원을 마치 내 집 앞마당처럼 일상적으로 향유하며 가족과 함께 산책하고 휴식하는 ‘품격 있는 일상’이 가능해진다는 점에서 시민들에게 가장 큰 선물이 될 전망이다.
이날 행사는 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)와 시공사인 서광건설산업(주)의 청사진 발표에 이어 주민들과 내빈들이 착공식 현장까지 약 200m를 함께 걸으며 역사적인 첫 공정의 시작을 알리는 퍼포먼스를 선보이는 등 축제 분위기 속에 진행됐다.
사실 이 역사적인 장면이 연출되기까지는 이현재 시장의 8년에 걸친 집념이 있었다. 사업의 시작은 2018년 국회 국토교통위원회 국정감사로 거슬러 올라간다.
당시 국회의원이었던 이현재 시장은 LH를 대상으로 “미사강변도시는 정부의 보금자리 시범지구임에도 불구하고 여전히 기반시설 부족으로 입주민들이 큰 고통을 받고 있다”고 강하게 질타했다.
특히 미사 북측공원에서 한강으로 직접 연결되는 나들목 신설을 강력히 요구하며 LH로부터 주민 요구사항을 관철해내며 사업의 첫 단추를 꿰었다.
그러나 추진 과정은 순탄치 않았다. 2019년 지하 고압 가스관로 등 예상치 못한 지장물 문제로 사업이 무기한 보류되며 위기를 맞기도 했다.
멈춰 섰던 이 사업을 다시 깨운 것은 2022년 민선 8기 이현재 하남시장의 취임이었다. 이 시장은 취임과 동시에 이를 핵심 공약으로 확정하고 직접 현장을 누비며 해결책을 모색했다.
기술적 난제를 해결하기 위해 관계기관과 수차례 머리를 맞댄 끝에 가스관로 이설을 최소화하는 혁신적 대안을 도출했고, 2023년 10월 주민설명회에서 압도적인 찬성을 이끌어내며 멈췄던 시계를 다시 돌리기 시작했다.
이현재 시장의 행정력은 예산 확보에서 더욱 빛났다. LH가 시행자로서 책임을 다해야 한다는 논리로 끈질긴 협상을 벌인 끝에, 약 133억원에 달하는 총사업비 전액을 LH가 부담하도록 하는 성과를 거뒀다. 이로써 하남시는 시 재정 부담을 단 한 푼도 들이지 않고 시민의 숙원을 해결하는 행정의 묘미를 보여주었다.
이후 하남시와 LH는 원활한 사업 추진을 위해 2024년부터 국토교통부 및 한강유역환경청 등 관계기관과 수십 차례에 걸친 협의를 이어왔다. 자재와 공법 심의는 물론 설계의 경제성과 안전성을 높이는 전문가 검토를 거쳤으며, 2025년에는 하천 및 도로 점용허가 등 주요 행정 절차를 마무리했다.
현장에서 착공식을 지켜본 한 주민은 “한강을 코앞에 두고도 고속도로에 막혀 멀리 돌아가야 할 때마다 너무 아쉬웠는데, 시장님이 국회의원 시절부터 공들여온 사업이 드디어 결실을 보게 되어 정말 기쁘다”며, “이제 아이들과 함께 안전하게 걸어서 한강 산책을 갈 수 있다는 생각에 벌써 가슴이 설렌다”고 소감을 전했다.
이현재 하남시장은 “이번 보행육교는 시민들의 간절한 기다림과 하남시의 꺾이지 않는 집념이 만들어낸 결실”이라며 “이 길은 단순히 강 위를 지나는 다리가 아니라 단절됐던 도시와 대자연을 하나로 잇는 상징적인 생명선이 될 것”이라고 강조했다. 이어 “하남시는 준공되는 그날까지 모든 행정력을 집중해 하남 시민들께 약속한 ‘품격 있는 한강 생활권’을 완벽하게 실현하겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사