팝플리 ‘2025 대한민국 팝업스토어 어워즈’ 수상작 발표
국내 최대 팝업스토어 플랫폼 ‘팝플리(POPPLY)’가 2025년 한 해 동안 소비자들에게 가장 사랑 받은 팝업스토어를 선정하는 ‘2025 대한민국 팝업스토어 어워즈’의 최종 수상작을 발표했다.
올해로 3회째를 맞이한 ‘대한민국 팝업스토어 어워즈’는 팝플리와 마케팅 전문 미디어 매드타임스가 공동 주최하며, 한 해 동안 열린 수천 개의 팝업스토어 중 데이터(방문자 수, SNS 언급량 등) 분석, 소비자 투표, 전문가 심사를 종합하여 최고의 고객 경험을 제공한 브랜드를 선정한다.
영예의 대상은 ‘빙그레 소원왕국 팝업스토어(빙그레)’가 차지했다. 빙그레는 브랜드의 헤리티지를 유쾌한 스토리텔링과 체험형 공간으로 풀어내며 대중적인 사랑을 받았다.
이번 어워즈에서는 강력한 팬덤을 보유한 엔터테인먼트 및 캐릭터 팝업이 두드러졌다. ▲캐릭터/IP 부문에서는 ‘라부부의 수상한 편의점(리스페이스, 팝마트코리아)’과 ‘지구오락실 우주떡집(리스페이스, 스튜디오 천재)’이, ▲도서/음반/전시 부문에서는 ‘DAY6.zip : 데이식스 10주년 팝업(리스페이스, JYP)’과 ‘i-dle(G) EXHIBITION (리스페이스, CUBE)’ 이 선정됐다.
산업별 카테고리에서는 트렌드를 선도한 브랜드들이 이름을 올렸다. ▲뷰티/헬스 부문은 ‘플라워노즈 서울(차이커뮤니케이션)’, ‘비비랩 X 아바타스타 슈(㈜이너스커뮤니티, 뉴트리원)’, ‘HA SISTERS K-BEAUTY(원더러스트)’가 수상했다. ▲패션 부문에서는 한섬의 ‘미스터리 옷장’과 ‘히든코트’(이상 올라운드㈜, 한섬), ‘THE COAT CLUB(㈜이너스커뮤니티)’가 나란히 선정됐으며, ‘THE COAT CLUB(㈜이너스커뮤니티)’도 수상의 영예를 안았다.
또한 ▲푸드 부문에서는 ‘도드람 팝업스토어 THE GRILLIST(㈜이너스커뮤니티)’, ‘스머피 매지컬 크리스마스(주식회사 포켓잭스)’와 ‘페리카나, 타임 트레블 팝업스토어(스미스 주식회사, ㈜이너스커뮤니티)’가, ▲음료/주류 부문에서는 ‘칠성사이다 제로 740(㈜애드리치, 룻데칠성음료㈜)’, ‘아이시스 핑크닉(디마이너스원, 롯데칠성음료, 리스페이스)’, ‘독주 페스티벌(리스페이스, 비즐라)’이 선정됐다.
이 밖에도 ▲여행/레저 부문 ‘서울 아트콜라보 굿즈(서울관광재단, 더워터멜론 주식회사)’, ▲교육 부문 ‘YBM 토익 특급배송(YBM)’, ▲패밀리 부문 ‘블루하우스, 이야기가 시작되는 곳(㈜서양네트웍스)’, ▲공공 부문 ‘유니세프의 조구만 꽃가게(㈜이너스커뮤니티)’와 ‘스마트골목길(주식회사 인사이더그램컴퍼니)’이 각 분야 최고의 팝업으로 꼽혔다.
특별 부문에서는 팝업스토어의 새로운 가능성을 보여준 캠페인들이 조명 받았다. ▲ESG 부문 ‘유진투자증권 DETOX HOUSE(㈜이너스커뮤니티, 유진투자증권)’·‘아이시스 핑크닉, ▲하이 임팩트 부문 ‘서울 아트콜라보 굿즈’·‘2025 웹툰페스티벌(디씨씨이엔티)’, ‘명랑핫도그X쿵야 레스토랑즈 콜라보 팝업 in 경주 금리단길(스미스 주식회사, ㈜이너스커뮤니티)’ ▲소셜미디어 화제 부문 ‘탄광 702동(㈜레인보우커뮤니케이션, ㈜강원랜드)’·‘라부부’·‘플라워노즈’, ▲최고의 굿즈 부문 ‘지구오락실’·‘봉공아 놀자!(매스웨이브, 경기도청)’, ▲팝업 개척 부문 ‘칠성사이다’·‘스머피’, ▲글로벌 부문 ‘BIODANCE NYC POP-UP(원더러스트)’이 수상했다.
팝플리 관계자는 “올해 수상작들은 팬덤과의 소통, 이색적인 공간 연출, 사회적 가치 실현이라는 세 가지 키워드로 요약된다”며 “앞으로도 팝플리는 데이터 기반의 공정한 심사를 통해 팝업스토어 산업의 성장을 이끄는 파트너가 되겠다”고 전했다. 수상작에 대한 자세한 내용은 팝플리 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
