[속보] 장동혁, 공관위원장 호남 출신 이정현 추천
장동혁 국민의힘 대표는 오는 6·3 전국동시지방선거 공천관리위원장에 이정현 전 새누리당 대표를 추천한다고 12일 밝혔다.
장 대표는 국회 최고위원회의를 주재하며 “이 전 대표를 중앙당 공천과 국회의원 보궐선거 공천 관리를 책임질 공천관리위원장으로 추천하고자 한다”고 말했다.
이어 “이 전 대표는 우리 당 당직자 출신이자 지역주의의 벽을 용기 있게 허물어 온 존경받는 정치인”이라며 “우리 당의 험지인 호남에서 수차례나 국회의원에 당선되며 통합과 도전의 가치를 상징적으로 보여줬다”고 평가했다.
그러면서 “특정 계파에 얽매이지 않고 당 외연을 확장해 온 정치 궤적과 중앙과 지방을 아우르는 풍부한 정책 경험이 우리 당이 지향하는 공천의 지향점과 합치한다고 생각한다”고 했다.
호남 출신인 이 전 의원은 18대 국회에 새누리당 비례대표로 입성했다. 19대와 20대에서 보수 험지인 순천에서 당선됐다. 새누리당 대표와 공동선거대책위원장을 지냈고, 박근혜 전 대통령 재임 시절 초대 정무수석 비서관과 2대 홍보수석비서관을 역임했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
