트럼프 “한국 등에 미국 석탄 획기적 수출” 주장…무역 합의엔 없는 내용
트럼프 “아름답고 깨끗한 석탄…급진 좌파가 없애려 해”
“전 세계로 미국산 석탄 수출…국가 안보에 중요”
도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 한국 등과의 무역 합의로 미국산 석탄 수출을 크게 늘리게 됐다고 주장했다. 미국의 석탄을 수입한다는 내용은 지난해 11월 한·미가 무역협상 타결 이후 발표한 조인트팩트시트에는 전혀 없는 내용이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 미국 내 석탄 산업 활성화 관련 행사에서 한 연설에서 “지난 몇 달 동안 우리는 일본, 한국, 인도 그리고 다른 나라들과 우리의 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 역사적인 무역 합의들을 했다”며 “우리는 지금 전 세계로 석탄을 수출하고 있다”고 강조했다.
트럼프가 한국과의 무역 합의에서 미국산 석탄을 언급한 것은 처음이다. 지난해 11월 한·미 무역 합의 이후 발표된 조인트팩트시트에도 조선과 에너지, 반도체 등에 대한 한국 기업의 투자는 거론돼 있지만 미국산 석탄의 한국 수입은 언급되지 않았다. 다만 트럼프는 지난해 7월 30일 한국 무역협상 대표단과 만난 뒤 트루스소셜에 “한국은 1000억 달러 상당의 (미국산) 액화천연가스(LNG)나 기타 에너지 제품을 구매”하기로 했다고 밝힌 바 있다. 기타 에너지 제품에 석탄이 포함될 여지는 있지만 구체적인 구매 합의는 전무한 상황이다.
트럼프의 석탄 수출 발언은 특유의 업적 과시 주장일 가능성도 있다. 트럼프는 지난달 취임 1주년 기자회견에서 알래스카 LNG 프로젝트와 관련해서도 한국과 일본으로부터 막대한 자금을 확보한 바 있다고 주장했다. 하지만 한국은 알래스카 투자를 결정하지 않은 상태다. 트럼프가 최근 한국에 대한 관세를 25%로 인상한다고 발표한 뒤 한국을 압박하기 위해 석탄 수출 언급을 꺼냈을 가능성도 있다.
트럼프는 이날 연설에서 석탄을 예찬하며 “항상 ‘아름답고 깨끗한 석탄’이라고 불러야 한다”고 주장했다. 그는 “석탄은 국가안보에 중요하며 철강 생산부터 조선과 인공지능(AI)에 이르기까지 모든 것에 필수적”이라며 “석탄 산업에 일어나고 있는 일은 놀랍고 새로운 기술로 석탄을 매우 깨끗하게 유지할 수 있는 것도 놀랍다”고 했다.
트럼프는 전임 조 바이든 행정부에서 석탄 발전소를 폐쇄한 것을 “파멸적인 길”이라고 비난하며 “트럼프 정부 1년 만에 우리는 이미 70건 이상의 석탄 광산을 승인했다”고 강조했다. 트럼프는 특히 국방부에 석탄발전소와 새로운 전력 구매 협정을 체결하도록 지시하는 행정명령에도 서명했다.
트럼프는 “바이든과 급진 좌파는 석탄을 없애려 했고 가능한 모든 조치를 취했다”며 “그러나 나는 취임 첫날 석탄에 대한 전쟁을 끝냈고 그린 뉴딜을 폐기했으며, 불공정하고 일방적인 파리기후협정에서 탈퇴했다”고 주장했다. 트럼프의 발언은 국제사회가 지구 온난화 대응을 위해 함께 해온 화석 에너지원 사용 저감 노력을 노골적으로 비난해온 기존 입장을 되풀이한 것이다.
