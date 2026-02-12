트럼프 “한국 등에 미국 석탄 획기적 수출” 주장…무역 합의엔 없는 내용

트럼프 “아름답고 깨끗한 석탄…급진 좌파가 없애려 해”

“전 세계로 미국산 석탄 수출…국가 안보에 중요”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관에서 열린 석탄 관련 행사에서 '석탄 챔피언 트로피'를 받고 있다. 연합뉴스

트럼프는 전임 조 바이든 행정부에서 석탄 발전소를 폐쇄한 것을 “파멸적인 길”이라고 비난하며 “트럼프 정부 1년 만에 우리는 이미 70건 이상의 석탄 광산을 승인했다”고 강조했다.

특히 국방부에 석탄발전소와 새로운 전력 구매 협정을 체결하도록 지시하는 행정명령에도 서명했다.

트럼프는 “