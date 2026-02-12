이게 바로 IOC가 착용 금지한 우크라이나 선수의 헬멧

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스켈레톤에 출전한 블라디슬라프 헤라스케비치(27·우크라이나)가 국제올림픽위원회(IOC)의 금지 조치에도 불구하고 추모 헬멧을 착용하고 경기에 나서겠다고 밝혔다. 그는 “이 선수들은 나와 함께 트랙에서 뛸 자격이 있기 때문”이라고 설명했다.
영국 BBC 스포츠는 헤라스케비치가 러시아 침공 당시 사망한 우크라이나 운동선수들의 사진이 새겨진 헬멧을 착용하고 남자 스켈레톤 예선에 나설 계획이라고 12일 보도했다.
남자 스켈레톤 경기는 현지시간으로 수요일부터 예선이 시작돼 금요일까지 진행된다.
IOC는 믹스트존이나 소셜 미디어를 통해 헬멧을 보여줄 수 있지만 경기장에선 절대 착용할 수 없다는 입장이다. 대신 검은색 완장을 착용할 것을 권유할 방침이다. 헤라스케비치는 그러나 “완장은 숨진 선수들을 기리기엔 부족하다”고 말했다.
헤라스케비치는 지난 9일(현지시간) 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 전쟁의 희생자가 된 우크라이나 스포츠 선수들의 모습이 들어간 헬멧을 쓰고 연습 주행을 해 주목받았다.
그는 주행 뒤 로이터 통신과 인터뷰를 통해 “헬멧에 그려진 사람들의 일부는 제 친구들이었다”고 밝혔다.
헬멧에는 10대 역도 선수인 알리나 페레후도바, 권투선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프, 배우이자 운동선수인 이반 코노넨코, 다이빙 선수이자 코치인 미키타 코주벤코, 사격 선수 올렉시이 하바로프, 무용수 다리아 쿠르델 등의 얼굴이 새겨졌다.
헤라스케비치는 “올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것”이라고 강조했다.
2018년 평창 대회를 통해 올림픽 무대를 처음 밟은 헤라스케비치는 2022년 베이징 대회에 이어 이번에 세 번째 올림픽에 출전했다. 그는 우크라이나 스켈레톤 선수로는 최초로 국제 무대를 밟은 주인공이다.
헤라스케비치는 2022년 베이징 대회에서도 ‘우크라이나 전쟁을 반대한다’(No War in Ukraine)라고 적힌 문구를 들어 보였다.
그는 경기장 안에서 정치적 시위를 금지하는 올림픽 규정을 준수하면서 이번 대회 올림픽 기간에 우크라이나가 처한 비극적인 상황을 계속 알리겠다는 의지를 밝혀왔다.
IOC는 헬멧 착용을 금지하고 나섰다.
올림픽 헌장 제50조 2항은 ‘어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다’고 규정하고 있는데, IOC는 헬멧이 이 규정을 위반한다고 판단했다.
IOC는 과거에도 정치적 메시지를 표현한 선수들을 실격 처리했다. 2024년 파리 올림픽 난민팀 대표로 출전했던 아프가니스탄 출신 브레이크댄서 마니자 탈라쉬는 예선 전에서 망토에 ‘아프가니스탄 여성을 해방하라’는 슬로건을 적어 실격 처리됐다.
