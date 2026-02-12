김동연 “어려운 도민, 다시 일어설 수 있도록 끝까지 함께”
김동연 경기도지사가 “맞춤형 지원을 강화한 ‘경기 극저신용대출 2.0’이 단순한 금융지원을 넘어서 경제적으로 어려운 도민들이 다시 일어설 수 있는 기회가 되도록 경기도가 끝까지 함께 하겠다”고 약속했다.
김 지사는 11일 이날 시작한 경기 극저신용대출 2.0 1차 접수가 접수 시작 30분 만에 조기 마감되자 “극저신용대출이 여전히 많은 도민들에게 버팀목이자 단비로서 꼭 필요한 제도였다는 것을 체감할 수 있는 결과”라며 이같이 밝혔다.
경기도에 따르면 고물가·고금리 여파로 설 명절 전후 긴급 자금이 필요한 도민들의 수요가 집중된 것으로 판단된다. 경기 극저신용대출 2.0 접수 창구인 경기민원 24 홈페이지에는 이날 접수시작 9시 이후 30분 동안 총 8984명이 방문했으며, 최대 동시 접속자 수가 3434명을 기록한 만큼 뜨거운 관심을 모았다.
도는 신청자 수가 더 많았지만 대출 규모를 감안해 2200명 선에서 접수 마감을 했다고 설명했다.
경기도는 상반기 2월과 5월 두 차례에 걸쳐 총 55억 규모의 극저신용대출을 할 계획이다.
경기도는 올해부터 기존 극저신용대출의 사업 방식을 개선한 2.0을 추진하기로 했다. 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 확대해 상환 부담을 완화하고 사전·사후 통합관리한 게 핵심이다.
1차 신청자는 경기도 서민금융복지지원센터를 통해 ‘선 상담’을 의무적으로 거친 후 재무진단과 컨설팅을 받게 된다.
이후 수행기관 대출심사를 통해 최종 적격 여부가 결정되면 대출 약정이 진행된다. 대출금은 심사 결과에 따라 50만원에서 최대 200만원까지 지급된다.
도는 대출 실행 이후에도 대상자의 상황에 따라 일자리 연계, 복지서비스 연결 등 맞춤형 복합지원을 지속해 실질적으로 자립할 수 있도록 끝까지 지원할 계획이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사