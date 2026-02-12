불법 유턴 택시에 치인 70대 보행자 숨져…운전자 입건
전북 익산의 한 도로에서 불법 유턴을 하다 횡단보도를 건너던 70대 보행자를 치어 숨지게 한 택시 운전자가 입건됐다.
익산경찰서는 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 택시 운전자 A씨(60대)를 불구속 입건해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 7시10분쯤 익산시 모현동의 한 사거리 인근 도로에서 횡단보도를 건너던 보행자 B씨(70대)를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨는 승객을 내려준 뒤 맞은편 도로에서 대기 중이던 승객을 태우기 위해 불법 유턴을 시도하던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다. 사고가 발생한 횡단보도에는 신호등이 설치돼 있지 않았다.
B씨는 사고 직후 병원으로 이송됐으나 치료 도중 끝내 숨졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위와 과실 여부를 조사하고 있다.
익산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사