대한항공…‘대형 우주 안테나 전개 시스템’ 개발 속도
대한항공이 국방기술진흥연구소(국기연)와 손잡고 위성 탑재용 대형 안테나 전개 시스템 개발 시험에 성공했다고 12일 밝혔다.
대한항공은 지난 1월 전북 전주에 있는 캠틱종합기술원에서 5m급 안테나 전개 시스템 시험을 실시해 성공적으로 마쳤다. 이번 시험은 국기연의 국방 핵심 기술 과제인 ‘전개형 대형 위성 탑재용 안테나 전개 시스템’의 일환으로 국기연과 캠틱종합기술원, 스텝랩, 한국항공대학교 등 산학연 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.
이 기술은 발사 때 부피를 최소화하기 위해 발사체 내부에 대형 안테나를 접어 수납했다가 목표 궤도에 도달하면 펼치는 것이 핵심이다. 우주 환경에서 오차 없이 정밀하게 전개돼야 해 위성 성능을 좌우하는 요소로 꼽힌다.
대한항공은 이날 시험에서 5m 크기 위성용 안테나 전개 장치가 메커니즘에 따라 정상 작동하는 것을 확인했다. 극한의 우주 환경에서도 안테나 형상을 유지하며 안정적으로 전개할 수 있다는 점을 입증했다. 복잡한 전개 구조물의 기계적 간섭 문제를 해결했고 반복 전개 과정에서도 높은 정밀도를 유지했다.
이번 시험 성공은 대한항공이 독자 설계·제작한 ‘안테나 전개 메커니즘’의 유효성을 검증했다는 점에서 의미가 있다. 대한항공은 시험 데이터를 토대로 대형 안테나 전개 시스템 개발에 속도를 낼 계획이다.
대한항공은 앞으로 미래 우주 시대에 대비해 다양한 기술 확보에 나설 계획이다. 지상 10㎝ 물체를 구별할 수 있는 초고해상도 지구 관측 위성과 6G 위성 통신 기술 등 국가 안보와 직결된 차세대 위성 개발에도 핵심 역할을 할 예정이다.
대한항공 관계자는 “앞으로도 국내 항공우주 산업의 선두 주자로서 축적한 기술력을 바탕으로 국가 우주 자산을 고도화하고 우주 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. <사진=대한항공 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
